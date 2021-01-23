نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب قرض شخصي من بنك الراجحي والشروط والاوراق المطلوبة للقبول الفوري للتمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلب قرض شخصي من بنك الراجحي يبحث عنه الكثير من الأشخاص المقيمين بالمملكة السعودية، كما أن بنك الراجحي يعمل على تقديم الكثير من الخدمات المهمة جداً لتمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون الحاجة إلى كفيل، ونلاحظ أن هناك بعض من الشركات التي ترفض تحويل الرواتب التي تخص الموظفين الذين لديهم رغبة كبيرة بأن يحصلوا على قروض وتمويلات بنكية، ولكن نلاحظ أن بنك الراجحي من البنوك التي يعمل على تقديم ميزة تحويل الرواتب ويريد عدد كبير من المواطنين التعامل معه لكي يحصلون على قروض بنك الراجحي لإقامة أنواع عديدة من المشاريع الخاصة بهم.

طلب قرض شخصي من بنك الراجحي

أصبح من السهل على المواطنين التقدم إلى بنك الراجحي للحصول على القروض الجديدة التي يقوم بتوفيرها للمواطنين في المملكة عن طريق اتباع بعض من الخطوات التالية:

في البداية لابد من أن يقوم العميل بالدخول إلى الرابط الخاص بالموقع الالكتروني لبنك الراجحي.

ثم عليك بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة بالعميل.

كما من الممكن أن يتم التوجه لأقرب فرع تابع لبنك الراجحي والعمل على تقديم طلب الحصول على قرض شخصي بدون كفيل.

حيث يمكن أن يتم الاستفسار من خلال الحصول على مزيد من التفاصيل التي ترتبط بالقرض عن طريق الاتصال برقم الخاص بخدمة العملاء.

أهم الشروط والاوراق المطلوبة للقبول الفوري

يسمح بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية بالتمكن من الحصول على قرض شخصي بدون الحاجة لوجود كفيل مع توفير مجموعة من الشروط التي تتمثل فيما يلي:

لابد من أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 300 دينار لكافة موظفين القطاع الحكومي و400 دينار لموظفين القطاع الخاص.

أما بالنسبة إلى القطاع الخاص فلابد من أن يكون الحد الأدنى للمدة التي بدء فيها الموظف بالعمل على الأقل 6 أشهر.

في تلك الحالة يضع البنك شرط أن يقوم تحويل راتب العميل للمصرف ويتم ذلك للحصول على القرض بدون كفيل.

كما أن مصرف الراجحي الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على التمويل الشخصي التي تم تقديمها من البنك وتتمثل الأوراق فيما يلي: