اتحاد الكرة ينقذ “الهلال” من “عقوبة آسيوية”

بلادي – الرياض :

أفادت مصادر بأن الأمين العام لاتحاد الكرة، إبراهيم القاسم، بصفته عضوا في لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي، أنقذ الهلال من عقوبات انضباطية آسيوية كادت تمنعه من المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

وأشارت مصادر وفقاً لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “القاسم” منع تحويل ملف انسحاب الهلال من النسخة السابقة للجنة الانضباط وتجنيبه عقوبة الحرمان لنسختين بعد اتصالات مُكثفة مع أعضاء لجنة المسابقات الآسيوية وشرح الموقف والظروف التي عاشها الهلال في دور المجموعات حينها.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد اعتبر فريق الهلال منسحباً من النسخة الماضية لدوري أبطال آسيا بعد عدم اكتمال صفوفه لمواجهة نظيره شباب الأهلي دبي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا