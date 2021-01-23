شرطة الشرقية: القبض على مواطنَين ارتكبا عدداً من جرائم سرقة المنازل ومحل تجاري وثلاث سيارات

بلادي – الرياض :
ألقت شرطة منطقة الشرقية القبض على مواطنين ارتكبا عددًا من جرائم السرقة.
وأكد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بعد ارتكابهما عددًا من الجرائم، تمثلت في سرقة عددٍ من المنازل، ومحل تجاري و3 مركبات.
وأوضح أنه تم استرداد المركبات، وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.
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