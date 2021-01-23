بلادي – الرياض :
تمكنت الإدارة العامة للمرور من الإطاحة بسائق كان يقود مركبته وصدم أحد ذوي الإعاقة عند عودته لمنزله، وهرب دون الاهتمام به، بعد أن تلقت بلاغا من أحد المغردين.
وقدمت الشكر لمقدم البلاغ على اهتمامه وحرصه، والذي أرفق صورة للسيارة التي ارتكبت الحادث، وقال إنه وقع في جدة، بحي الجامعة، مطالبا بتطبيق النظام، خاصة أن فئة ذوي الإعاقة غالية على الجميع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سائق يصدم سيارة شاب من ذوي الإعاقة ويهرب.. والمرور يطيح به بعد بلاغ في جدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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