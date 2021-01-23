سائق يصدم سيارة شاب من ذوي الإعاقة ويهرب.. والمرور يطيح به بعد بلاغ في جدة

بلادي – الرياض :

تمكنت الإدارة العامة للمرور من الإطاحة بسائق كان يقود مركبته وصدم أحد ذوي الإعاقة عند عودته لمنزله، وهرب دون الاهتمام به، بعد أن تلقت بلاغا من أحد المغردين.

وقدمت الشكر لمقدم البلاغ على اهتمامه وحرصه، والذي أرفق صورة للسيارة التي ارتكبت الحادث، وقال إنه وقع في جدة، بحي الجامعة، مطالبا بتطبيق النظام، خاصة أن فئة ذوي الإعاقة غالية على الجميع.