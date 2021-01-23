حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأحد في المملكة

بلادي – الرياض : توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد سماء غائمة جزئيا على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة. كما توقع المركز أن يكون الطقس باردا ومستقرا على معظم مناطق المملكة. ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 31 درجة مئوية في جازان وجدة والقنفذة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى صفر مئوية في طريف والقريات.

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