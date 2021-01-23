يتناول الأوضاع العالمية والتحديثات الأمنية.. محاور المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا غداً

بلادي – الرياض :
تنظم وزارتا الصحة والداخلية، غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا المستجد.
ويشارك في المؤتمر الصحفي كل من المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.
ويناقش المؤتمر الصحفي عددًا من المحاور، أبرزها الأوضاع العالمية للفيروس التاجي، والإحصائيات ومستجدات اللقاح، بالإضافة إلى الإجابة عن أبرز الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة، والتحديثات الأمنية في هذه الفترة.
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