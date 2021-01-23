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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تحديث بيانات الضمان الإجتماعي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لمستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي، يمكن أن يتم الدخول عبر رابط تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين مقطوعة الضمان برقم السجل المدني وخطوات الاستعلام عنها وذلك عبر شبكات الإنترنت، وحيث إنه في هذا الوقت الحالي يهتم الكثير من الجمهور والمواطنين بهذا التحديث الخاص بالوزارة، حيث أن الوزارة قالت إنها مسؤولة عن إيداع جميع مستحقات مقطوعة الضمان الإجتماعي، وقد بدأت وزارة الضمان الإجتماعي بإستقبال جميع بيانات المواطنين على هذا التحديث.
رابط تحديث بيانات الضمان الإجتماعي
في هذا الوقت الحالي أصبح تحديث بيانات الضمان الإجتماعي بشكل إلكتروني على موقع وزارة التنمية الإجتماعية وذلك من خلال بعض الخطوات التالية:
- في البداية يجب الدخول على موقع وزارة التنمية الإجتماعية وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بالوزارة عبر الإنترنت.
- بعد ذلك يتم إدخال إسم المستخدم الخاص بالمواطن.
- يقوم المواطن المستفيد من مقطوعة الضمان الإجتماعي بتحديث البيانات الخاصة به.
- يتم بعد ذلك البدء في تحديث كافة بيانات المواطنين ثم النقر على أيقونة إرسال.
خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان
- قامت وزارة التنمية الإجتماعية بالإشارة إلى أن تلك المساعدات المقطوعة سوف يبدأ إيداعها بشكل مباشر في حسابات المواطنين لذلك بدأت وزارة التنمية الإجتماعية بإرفاق جميع أسماء المواطنين على الموقع الخاص بوزارة التنمية الإجتماعية.
- والآن أصبح بإمكان جميع المواطنين أن يقوموا بإجراء الاستعلام عن المساعدات أون لاين برقم السجل المدني ويتم ذلك من خلال الرابط الذي سبق ذكره في أعلى المقال، ويمكن أيضًا التواصل مع الضمان الإجتماعي من خلال الخط الساخن لصندوقف الضمان الإجتماعي على الرقم 8001222777 وهذا لكي يتمكن المواطن من شكاوى جميع المواطنين.
- يمكن ذلك أيضًا أن يتم من خلال مشاركة صندوق التعليقات الذي يوجد في اسفل البيانات الخاصة لكل مواطن.
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