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عمر شويل - جدة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لمستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي، يمكن أن يتم الدخول عبر رابط تحديث الضمان الاجتماعي للمستفيدين مقطوعة الضمان برقم السجل المدني وخطوات الاستعلام عنها وذلك عبر شبكات الإنترنت، وحيث إنه في هذا الوقت الحالي يهتم الكثير من الجمهور والمواطنين بهذا التحديث الخاص بالوزارة، حيث أن الوزارة قالت إنها مسؤولة عن إيداع جميع مستحقات مقطوعة الضمان الإجتماعي، وقد بدأت وزارة الضمان الإجتماعي بإستقبال جميع بيانات المواطنين على هذا التحديث.

رابط تحديث بيانات الضمان الإجتماعي

في هذا الوقت الحالي أصبح تحديث بيانات الضمان الإجتماعي بشكل إلكتروني على موقع وزارة التنمية الإجتماعية وذلك من خلال بعض الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على موقع وزارة التنمية الإجتماعية وذلك من خلال الدخول على الرابط الخاص بالوزارة عبر الإنترنت. بعد ذلك يتم إدخال إسم المستخدم الخاص بالمواطن.

يقوم المواطن المستفيد من مقطوعة الضمان الإجتماعي بتحديث البيانات الخاصة به. يتم بعد ذلك البدء في تحديث كافة بيانات المواطنين ثم النقر على أيقونة إرسال.

خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان