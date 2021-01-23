نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي شروط التقديم علي طلب لزياره عائليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة من الأمور الهامة جدا للمواطنين المقيمين في المملكة هي زياره العائلات للمقيمين داخل المملكة، ولذلك لابد من أن يعرفوا ما عليهم من شروط الزيارة لدي المقيمين للحصول علي طلب زياره، ومن المعروف أن المملكة تعمل علي المساعدات والتسهيلات لراحه المقيمين داخل المملكة لقدوم عائلاتهم، من الخطوات التي يجب أن تنفذ للحصول علي طلب الزيارة بكل سهوله، هي الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية للحصول على تأشيرة زيارة عائلية.

ومن المواقع التي لها أهمية ومسئولين وتابعه لوزارة الخارجية وقامت المملكة بإنشائها موقع أبشر، وهي تعطي المقيم الحق في التقدم بطلب لقدوم عائلته وسوف نعرض الشروط لمعرفه كيف يتم ذلك.

من شروط الزيارة العائلية في المملكة.

من المعروف أن الزيارة العائلية هي فقط تكون للقارئ المقيم من الدرجة الأولي مثل الزوجة الأبناء الوالدين ومن الأمور التي تمت من قبل المملكة للمساعده المواطنين المقيمين أيضا قامت بفتح الزيارة لجميع المهن بالمملكة وذلك لم يكن موجود في السنين الماضية وقدمته المملكة للمساعده والتطوير وتسهيل الأمور علي المواطنين المقيمين لديها وهذا يؤدي إلي أن المملكة دائما تسعي للتطوير وبذل مجهودات لراحه المقيمين لديها دائما ومن التسهيلات التي قامت بها أيضا لزياره العائلات قمت بعرض شروط لاتباعها والالتزام بها حتي يأتون لزيارتهم ومنها.

يجب أن تكون التأشيرة للمقيم ساريه لمده لا تقل عن 90 يوم.

لابد من تسجيل المقيم لطلب الزيارة علي الأنترنت علي موقع وزاره الخارجية السعودية.

جواز السفر لدي المقيم يجب أن يكون مده الصلاحية لا تقل عن 6 أشهر.

لابد من ذكر في تأشيرة الزيارة عن زوجة واحدة فقط لا أكثر من زوجة.

عند موسم الحج لا يسمح بزيارات عائليه لدي المقيم أو حتي تقديم طلب الزياره.

غير مسموح بزيارة للأبناء من سن 18 عام وأكبر.

لابد من تسديد رسوم طلب الزيارة العائلية.

أليكم خطوات التقديم علي طلب الزيارة العائلية بالمملكة.

للتقديم علي طلب زياره عائليه لابد من عمل تأشيرة زيارة عائلية يكون من خلال موقع وزارة الخارجية عبر الأنترنت، وتوجد عده خطوات للتقديم وهي كالاتي:

الدخول علي الصفحة الرئيسية لخدمات التأشيرات عبر الأنترنت واختيار خدمات الأفراد وبعد ذلك تختار مقيم، ثم تختار خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين، أو توجد طريقه اخري أيضا وهي الدخول علي صفحة الخدمة مباشرة،ستظهر صفحات لك لابد من أن تمليء هذه البيانات الموجودة بالصفحات التي أمامك، وهذه البيانات بيانات خاصه بك وخاصه بمن يريد الزيارة لك وبيانات تخص الطلب أيضا. أما بيانات الزوار لابد أن يتم كتابتها كما هي بجواز السفر ولا يجب التغيير في أي بيانات تكتب كما هي،وحين الانتهاء من دخول بيانات الزوار لديك سيطلب الموقع دخولك بحساب النفاذ الوطني الموحد وهو حساب ابشر، وتقوم بالتسجيل والدخول إلى حساب ابشر، بعدها ستصل لك رسالة بكلمة بها كلمه سر مؤقتة لتدوينها علي حسابك المؤقت عبر الأنترنت علي خدمات التأشيرات. وعند الانتهاء من الدخول سيصبح لك حساب مؤقت علي الموقع، ثم بعد ذلك سيظهر لك الطلب وأيضا رقم خاص بالطلب للمتابعة علي طلبك الذي قدمته ولابد من أن لا تنسي الرقم وكلمه السر المؤقتة ويجب الاحتفاظ بهم للضرورة وللمتابعه لحين اكتمال الطلب. ثم بعد ذلك تقوم بطباعة طلب الزيارة الظاهر أمامك، وتوقع اسمك وأيضا توقيع اسم الكفيل علي الطلب، ليختم الطلب بختم الشركة أو المؤسسة التي تعمل بها كمواطن مقيم،بعدها ثم بعد ذلك تقوم بالذهاب ألي الغرفة التجارية لتوثيق الطلب إلكترونيا عبر الأنترنت. ومن الحين تتم المتابعة لحالة الطلب والاستعلام عنه عبر الأنترنت علي موقع خدمة التأشيرات الإلكترونية. وعند الاهتمام بالموافقة سيتحول الطلب إلى مستند تأشيرة،ثم بعدها سستم إعادة إدخال بيانات الزوار المراد زيارتهم لك مرة أخرى في الموقع، ودفع رسوم الزيارة العائلية ورسوم التأمين الصحي من الموقع وذلك يتم في خلال 30 يوم للموافقة على الطلب. والجزء الأخير هو أن تقوم بحجز معاد عبر الأنترنت من خلال الموقع وتجهيز الأوراق المطلوبة وسيبلغونك ما هي أثناء حجز الموعد والأوراق المطلوبة هي اصل وصوره جواز السفر وصور شخصية للزائرين وطلب إنجاز بعد سداد الرسوم وتذكرة الموعد ليذهب الزائرين في المعاد المحدد لهم.

توجد رسوم لتأشيرة الزيارة العائلية بالمملكة.

هذه الرسوم يجب علي المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية أن يعرفها ويكون ملم بها ولأنها تختلف باختلاف المدة فكان يجب التوضيح بها عند التقديم على الأوراق المطلوبة لزياره عائليه وهى من النقاط البالغة الأهمية جدآ ليعرف المقيم قيمه الرسوم التي يجب أن يقوم بدفعها عند التقديم لطلب الزيارة لفرد من أفراد العائلة لديه والتي سوف نعرضها أليكم للاطلاع والمعرفة وهي كالاتي.