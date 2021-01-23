التعليم السعودي تعلن اللغة الإنجليزية اجبارية للصف الأول الابتدائي

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عمر شويل - جدة التعليم السعودى تعلن اللغة الإنجليزية اجبارية للصف الأول الابتدائي، التعليم السعودى تعلن أن مادة اللغة الإنجليزية ستكون من ضمن المقررات الأساسية الاجبارية التي تطبق منذ الصف الأول الابتدائي وذلك اعتبار من العام المقبل وقد جاء هذا القرار في أطار عدد من القرارات التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودي بمناسبة بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجاري 2021، وقد وردت العديد من القرارات الأخرى الجديدة لكي تتواكب مع النظام التعليمي الجديد الذي تشهده المملكة حاليا وهو التعليم الالكتروني عن بعد، و للتعرف أكثر على تلك القرارات تابع القراءة.

اللغة الإنجليزية اجبارية للصف الأول الابتدائي

صرح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودي الدكتورة ابتسام الشهري أن هناك العديد من القرارات الجديدة التي من المقرر أن تتخذها الوزارة خلال الآونة القادمة من ضمنها أم مادة اللغة الإنجليزية ستكون من ضمن المواد الأساسية والاجبارية التي ستطبق على طلاب الصف الأول الابتدائي وذلك من العام الدراسي الجديد المقبل 2022

كذلك تقرر القيام بعملية دمج كافة مواد التربية الدينية ضمن كتاب واحد فقط مع الحرص على تقسيم المادة الواحدة وفقا لفروع التربية الدينية وهى الفقه والحديث والشريعة والتفسير، وجاء هذا القرار في إطار حرص الوزارة على عدم تكرار المناهج بالتحديد لاشتراك كافة فروع الدين الإسلامي في عدد كبير من الدروس.

قرارات التعليم الجديدة

من جهة أخرى قالت الشهري أن ما تشهده وزارة التعليم السعودي هذا العام من أول تطبيق للدراسة الالكترونية عن بعد والتي جاءت ضمن إجراءات المملكة الاحترازية والوقائية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف كل الأشخاص في العملية التعليمية وحرصها على سلامة الجميع مع التأكيد على التحصيل العلمي هذا العام لتفادي ما وقع بالعام الدراسي الماضي، وذلك من خلال عملية تسجيل الحضور والغياب الخاصة للطلاب على منصة مدرستي ومتابعة المناهج الدراسية المختلفة.