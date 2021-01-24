رابط نظام نور برقم الهوية 1442 لتسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي جميع مدارس المملكة

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عمر شويل - جدة رابط نظام نور برقم الهوية لتسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي حيث أشارت وزارة التعليم السعودية عن بدء تسجيل بيانات طلاب المرحلة الابتدائية اعتباراً من صباح هذا اليوم الموافق ميلادياً 24 يناير 2021 من خلال موقع نظام نور التعليمي الموثق من قبل هيئة التعليم السعودية لخدمة الطلاب والسادة أولياء الأمور وكذلك المعلمين للاتمام تعليمهم عن بعُد.

رابط نظام نور

منذ قليل تم تفعيل نظام نور التعليمي امام السادة أولياء الأمور للاعتماد عليه أثناء تسجيل بيانات الطلاب الجدد الصفوف الدراسية الأولى على شكل مقسم على هيئة 4 فقرات، حيث تم الإعلان عن بيان رسمي من قبل صفحة وزارة التعليم الرسمية على تويتر على أنه بدء ً من صباح هذا اليوم الموافق ميلادياً الرابع والعشرين من يناير سيبدأ اعمال تسجيل بيانات الاطفال البالغين من العمر سن السادسة او اقل من ذلك بفترة لا يمكن ان تتجاوز ال90 يوم، كما حددت وزارة التعليم السعودي حد اقصي للاعمار الطلاب بحيث لا يجوز للطلاب البالغين من العمر سن الحادية عشر التسجيل والتقديم على تلك الوظائف، حيث أشارت التعليم السعودية فى نهاية التصريح على أن يكون تسجيل بيانات الطلاب اونلاين باستخدام موقع نظام نور التعليمي على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية.

خطوات تسجيل بيانات الطلاب الجدد على نظام نور

يكون تسجيل بيانات الطلاب الجدد على نظام نور اونلاين فور اتباع الخطوات التالية:-