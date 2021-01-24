نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة تمكين طريقة التسجيل للمستفيدين الضمان الاجتماعي وخطواتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة تمكين وطريقة التسجيل بها عن طريق المنصة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وتعتبر المنصة من أحدي المنصات المهمة داخل المملكة العربية السعودية ويتم البحث عنها في مواقع البحث العديدة ، منصة تمكين الضمان الاجتماعي متاحة للجميع والذين يستفيدون من الضمان الاجتماعي وما يتم تقديمه من الضمان من خدمات لكافة المواطنين والذين يكونون مستحقين للاستفادة من الضمان ومن ضمن هذه الخدمات التي يتم تقديمها هي كيفية الحصول علي وظيفة حيث تم من الضمان الاجتماعي لكي ما يتم توفير الوظائف التي يمكن أن تكون متاحة عبر المنصة وتتيح المعلومات عن كيفية خطوات التسجيل في منصة تمكين حيث تستعرض المنصة ما هي الوظائف التي يمكن أن تكون متاحة وذلك يكون لفئات مستفيدي الضمان الاجتماعي .

منصة تمكين وما هو الواجب إتباعه للتسجيل في المنصة :-

تعد هذه المنصة التي تعتبر من أهم المنصات داخل المملكة العربية السعودية حيث أهتمت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بأنها قامت بتدشين هذه المنصة لكي ما يتم دمج المنصة مع الضمان الاجتماعي وذلك لخدمة سوق العمل في السعودية وذلك حتي يتم تأهيل من هم تم تسجيلهم في المنصة و الضمان الاجتماعي ليحصلوا علي فرصتهم وذلك بمنحهم جميعاً الدورات التي تختص بالتعليم وأيضاً الدورات العلمية والتي من شأنها تخدم الشخص ليصبح لديه القدرة علي العمل وذلك من خلال أيضاً تمكين منصة ومن خلال ذلك جميعه يصبح الشخص قادر علي أن يعمل وينتج وقادر أيضاً علي أفتتاح المشاريع الصناعية أو المشاريع التجارية وتأتي هذه المبادرة في أطار المبادرة الخاصة بالسعودية لرؤية 2030 وهدفها الرئيس هو التخلص من الفقر داخل السعودية وتمكين المواطنين من أن يتوفر لهم حياة كريمة .

منصة تمكين وما هي الأوراق المطلوبة لتمكين الشخص من التسجيل في المنصة :-

قامت وزارة العمل السعودية بتحديد ما هي الأوراق المطلوبة لكيفية التسجيل وما هي أيضاً المستندات التي من المفترض أن تتوفر ليتم التسجيل في المنصة والأوراق والمستندات المطلوبة كما يلي :-

عدد صورة واحدة من البطاقة للهوية الوطنية لأي مستفيد من الضمان . عدد نسخة ضوئية خاصة بالشهادة التي حصل عليها الشخص من الجامعات أو صورة أخر مؤهل دراسي . أذا ما كانت هناك شهادات خاصة بالدورات التعليمية أو العلمية حصل عليها المستفيد يتم تقديمها . أذا ما كان المستفيد من الضمان لديه شهادات خبرة في مجالات سابقة يتم تقديمها وإرفاقها . يتم تعبئة ألاستمارة من المستفيد من الضمان وهي استمارة تخص الطلب الخاص بالتوظيف داخل السعودية . يتم تقديم السيرة الذاتية الخاصة بالمستفيد كمستند تعريف عن الشخص وذلك أن وجدت .

خطوات التسجيل في منصة تمكين التي يجب إتباعها لكيفية التسجيل في المنصة :-

يتم التسجيل في المنصة الخاصة منصة تمكين عبر الموقع الرسمي الخاص به بشكل إلكتروني والموقع المخصص من وزارة الموارد البشرية فيما يخص المنصة ولكيفية التسجيل بها يجب إتباع الآتي :-

يتم الدخول علي منصة تمكين عبر الموقع الرسمي لها علي شبكة الأنترنت .

يتم أختيار الخطوة الخاصة بالتسجيل في مبادرة الوزارة تحت خانة المبادرة .

يتم تسجيل اسم المستفيد ومن بعد ذلك تسجيل رقم الهوية الخاص به .

يتم تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بالمستفيد بالتقويمين الميلادي ثم الهجري .

يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية للمستفيد كما هو مطلوب علي المنصة .

يتم مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها من المستفيد إذا ما كانت صحيحة بشكل كامل أم لا .

من بعد ذلك يتم رفع كافة الأوراق التي يتم طلبها من المستفيد علي الموقع الخاص بالمنصة كذلك المستندات .

ثم بعد ذلك يقوم المستفيد بالضغط علي الزر الخاص بكلمة التسجيل .

بعد هذه الخطوات السابقة بإتباعها بنفس الترتيب يكون قد تم تسجيل المستفيد .

من بعد ذلك يقوم المستفيد بالضغط علي الزر الخاص بكلمة التسجيل في العمل .

يتم من قبل المستفيد بأن يقوم باختيار ما هي الوظيفة المناسبة له كشخص وفقاً لما يمتلكه من قدرات .

منصة تمكين المنصة الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية والتي من خلالها يتم عرض كافة الخدمات التي تخص مستفيدي الضمان الاجتماعي كذلك أيضاً يتم من خلالها عرض كافة الوظائف التي تكون متاحة ليتم خدمة المواطنين بها لكي ما يتم الارتقاء بمستوي المعيشة لكافة المواطنين .