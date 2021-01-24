نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التسجيل في نظام ساند التأمينات الاجتماعية وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التسجيل في نظام ساند التأمينات الاجتماعية للمتعطلين عن العمل لمن فقدوا وظائفهم عن طريق استغناء الشركات، وأصحاب العمل عنهم، أو من تمت إقالته من العمل، أو نتيجة لتوقف الشركة التي يعمل بها وأدي ذلك إلى توقف راتبهم، أو انقطاعه بشكل كامل، فيقوم نظام ساند بتعويض هؤلاء من فقدوا عملهم، ومصدر الرزق لهم ولأسرهم بإعطائهم راتب عن مدة سنة، مع تدريبهم بإعطائهم دورات تدريبية، والبحث لهم عن وظيفة حتى يستطيعوا العمل من جديد، وتأمين حياة كريمة لهم ولعاتلتهم.

نظام ساند التأمينات الاجتماعية

هو أحد الأنظمة التأمينية الحديثة التي تم إصدارها وقد بدأ تطبيق ساند في شهر ذو القعدة 1435 هجرياً ، وللمنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي بدأ في 1 سبتمبر 2014م ويقوم ساند بدعم العاملين بالقطاع الخاص في حالة ترك العمل لأسباب خارجة عن الإرادة بحيث يقدم لهم الدعم المادي خلال فترة الانقطاع، والمساعدة في عملية التدريب والبحث عن فرص عمل أخري في قطاعات أخرى، وبالنسبة للألية لا تطلب أي إجراء من أصحاب العمل، أو المشتركين فتجد أنه يتم التسجيل فوراً إلكترونياً، وتجد أن جميع السعوديين المشتركين في فرع التأمينات الاجتماعية قد تم تطبيق نظام ساند عليهم مباشرة بشرط ألا يكون عمر المشترك قد بلغ سن التاسعة والخمسون عاماً وبالتالي يكون مستثنى من الاشتراك في ساند، لأن المدة اللازمة للمشترك في هذا نظام ساند أن يكون لدية سنة على الأقل مدة للاشتراك، أما بلغ سن 59 سنة عند الالتحاق بالعمل فهذا يعني أنه سوف يبلغ سن الستين، وهذا السن مؤهل لمعاش التقاعد وفقاً لفرع المعاشات، لأنه سوف يستفيد من نظام المعاشات، وبالتالي لا يحق له نظام ساند.

شروط الاستحقاق للحصول على التعويض من نظام ساند للعاطلين عن العمل

تقوم المؤسسة والصندوق بالتنسيق فيما بينهم للتحقق من شروط المتقدم وهي كالتالي.

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون مازال على قيد الحياة.

لا يجب ألا يكون قد تعدى سن الستين.

ألا يكون لديه نشاط تجاري، أو لديه دخل من عمل أخر، أو لديه سجل تجاري مسجل باسمه.

ألا يكون قد فصل من العمل بسب راجع إليه.

لا يجب أن يكون قد ترك العمل بإرادته، أو قدم استقالته.

أن تكون مدة الاشتراك للاستحقاق مازالت متوفرة.

لابد للمتقدم أن يقوم بالتسجيل لدي الصندوق في خلال 90 يوما من وقت تركه العمل الخاضع للنظام.

أن يكون لديه الرغبة في البحث عن عمل جديد.

أن يكون قادر على العمل، وليس عاجز.

أن يلتزم بكل ما يقدم له من تدريبات ودورات المحددة له من قبل وزارة العمل.

يجب أن يلتزم بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.

طريقة التسجيل في بوابة التأمينات الاجتماعية

ادخل على موقع الـتأمينات الاجتماعية أون لاين.

إذا لم يسبق لك التسجيل والدخول من قبل اضغط علة أيقونة التسجيل في الأعلى.

ستظهر لك قائمة اختار منها مشترك ثم اضغط على تسجيل.

ستظهر لك صفحة أخرى اختر منها سعودي.

ثم بعد ذلك قم بملء البيانات الخاصة بك، وهي رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، وكلمة المرور، ثم في النهاية اكتب رقم التحقق الذي يظهر أمامك داخل المربع.

ثم ضع علامة صح في المربع تحت المدون أمامه أنك توافق على على صحة وأمان جميع البيانات التي قمت بإدخالها.

ثم اضغط على كلمة اكمل.

بعد ذلك سوف تظهر لك رسالة تخبرك بكتابة الرقم السري الذي تم إرساله إليك على الجوال المسجل بنظام أبشر، وكتابته في هذا المربع، ثم اضغط على تحقق.

سوف تصلك رسالة أنه تم إرسال طلبك لدخول حساب التأمينات تم بنجاح.

طريقة التسجيل في نظام ساند