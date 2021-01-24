نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب مصرف الإنماء والحصول على بطاقة مصرفية من المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب فى مصرف الإنماء من المنزل، أحدث خدمات بنك الإنماء السعودى،فهو أول بنك تم إنشائه للقيام بالأعمال المصرفية فى السعودية وإتخذ من مدينة الرياض مقراً رئيسياً له، ويعتبر أحدث بنك سعودي، لما يقم به البنك من تطوير مستمر فى الخدمات وأسلوب تقديم الخدمة وتنوعها لملاحقة مستحدثات العصر فى المجال المصرفى ونفيذاً للبيئة التجريبية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وفى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد إستحدث البنك خدمة جديدة تواكب وتناسب الظروف الحالية التى يعيشها العالم أجمع، فقد دشن البنك خدمة فتح الحساب البنكى رقمياً “أون لاين” دون الذهاب إلى مقر البنك، وذلك للحفاظ على سلامة العملاء والموظفين والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

مصرف الإنماء السعودى يتيح خدمة فتح الحساب رقمى دون الذهاب للفرع بطريقتين الطريقة الأولى خدمة هى فتح الحساب رقمياً عبر الإنترنت والثانية من خلال تطبيق فتح حساب الإنماء.

إن كنت لا تملك حساب مصرفى فى بنك الإنماء السعودى يمكنك الآن وبكل سهولة وبساطة فتح حساب لك جاري عبر الدخول على الموقع الإلكترونى لمصرف الإنماء السعودى أوتنزيل تطبيق فتح حساب بنك الإنماء، وطباعة البطاقة المصرفية بنفسك أو يمكنك الحصول عليها عبر طلب إرسالها بريدياً دون الإحتياج إلى زيارة مقر البنك ودون الحاجة للتوقيع على أي مستند، وإمكانية التسجيل في إنترنت الإنماء بسيطة وميسرة فقط كل ما يجب عليك فعله هو ملئ بياناتك على الصفحة المخصصة بموقع مصرف الإنماء أو ملئها عبر تطبيق فتح حساب الإنماء.

مزايا فتح حساب رقمى لمصرف الإنماء السعودى

فتح الحساب المصرفى رقمياً للأفراد من خلال الإنترنت أو من خلال تطبيق فتح حساب الإنماء السعودى بدون الإحتياج لزيارة مقر البنك، وذلك من منزلك وفى أى وقت على مدار اليوم، ومن أى منطقة

بإمكانك توثيق هويتك رقميًا عبر نظام النفاذ الوطني الموحد من داخل موقع مصرف الإنماء.

متاح بعد فتح الحساب رقمياً ربطه من المنزل في خدمة إنترنت الإنماء وتطبيق الإنماء للأجهزة الجوالة لتستفيد من خدمات الإنماء الذاتية من منزلك.

متاح طباعة البطاقة المصرفية ذاتيًا عبر أجهزة صراف الإنماء التى تختارها أو يمكنك طلب إستلامها بريدياً.

تمكنك الخدمة فورًا من الإستفادو من جميع خدمات بنك الإنماء المصرفية.

خطوات فتح الحساب عبر الإنترنت

قم بزيارة الموقع الإلكترونى لبنك الإنماء السعودى رابط فتح حساب مصرف الإنماء اون لاين من المنزل، ثم قم بالبحث على زر “فتح حساب الأفراد” في بداية الصفحة والضغط عليه.

قم بقرائة تفاصيل الخدمة والبنود ثم إختار ايقونة “فتح حساب الآن”.

قم بإدخال رقمك الوطنى ولا تنسي الموافقة على سياسات الخدمة والأحكام

قم بملئ المعلومات الشخصية.

قم بإختيار حساب الإنماء لك، والموافقة على الشروط والإقرارات.

التحقق من هويتك عبر نظام النفاذ الوطني الموحد عن طريق القيام بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

الأن وبعد إتمام الخطوات السابقة بنجاح، أصبح لديك حساب رقمي فى بنك الإنماء، ويمكنك الإشتراك في خدمة إنترنت الإنماء.

أخيراً قم بطباعة بطاقة الإنما عبر صرافات الإنماء التى تختارها أو قم بإستلامها بريدياً.

خطوات فتح الحساب عبر تطبيق فتح حساب الإنماء