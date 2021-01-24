نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي لرفع الواجبات | شرح رفع الواجبات المدرسية وعرض الواجبات المنشورة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التعليم بالمملكة منصة مدرستي لمساعدة الطلبة والتفاعل التعليمي من خلال أعطاء الواجبات وحلها ورفع الواجبات المدرسية علي المنصة ونستعرض في المقال طريقة نشر واجبات منصة مدرستي 1443 وكيفية استعراض الواجبات المدرسية الخاصة بكل المواد المقررة للطلاب وأيضاً نستعرض شرح طريقة الدخول لمنصة مدرستي وطريقة الاشتراك في المسابقة الرقمية في منصة مدرستي أونلاين https://schools.madrasati.sa/ .

طريقة التسجيل في منصة مدرستي 1442

منصة مدرستي 1443 أحد أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم لاستكمال العام الدراسي عن بعد بعد جائحة كورونا ومساعدة ولى الأمر والطالب والمعلم في التواصل عن بعد وتابعة الدروس للطالب وشرح المواد المقررة من قبل المعلم والاطلاع على المستوى العلمي ودرجات وتقييم الطالب من قبل ولى الأمر وذكرنا بالتفصيل شرح طريقة التسديل في منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا.

شرح طريقة عرض الواجبات المنشورة في منصة مدرستي

يستطيع الطالب الحصول على الواجبات المنشورة وواجبات الدروس من خارج الجدول وأيضا عرض واجبات الجدول المدرسي عبر منصة مدرستي بإتباع الخطوات التالية:

يجب علي الطالب تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستي التعليمية.

بعد ذلك يقوم بالضغط على خيار “شعار مدرستي”.

يجب على الطالب إدخال الاسم والرقم السرى الخاص بعملية الدخول.

يقوم الطالب بالنقر على الثلاث خطوط التي تظهر بالنافذة الخاصة بمنصة مدرستي.

تفتح نافذة جديدة يظهر بها ثلاث اختيارات ” الواجبات المنشورة – واجبات الجدول المدرسي – واجبات بخارج الجدول المدرسي”.

يقوم الطالب باختيار الواجد المراد العمل علية.

شرح طريقة حل الواجب في منصة مدرستي ورفع الواجب في المنصة التعليمية مدرستي 1443

بعد الاطلاع على شرح عرض الواجبات المنشورة في منصة مدرستي نتطرق إلى طريقة رفع الواجبات على منصة مدرستي التعليمية 1442 وذلك بإتباع الخطوات التالية: