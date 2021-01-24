التعليم توضح الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم عبر موقعها الإلكتروني عن البدء في استقبال الطلبات الخاصة بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ، وذلك من خلال نظام نور الإلكتروني، مشيرة إلى مخاطبتها جميع الإدارات التعليمية الموجودة في مختلف المناطق والمحافظات بالعمل على اعتماد تنظيم تسجيل الطلاب والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي عن العام الدراسي الجديد 1443هـ، لما لهذا من أهمية كبرى في التهيئة والاستعداد مبكرا من أجل تسجيل الطلاب والطالبات الجدد، وتسهيل عملية قبولهم ثم انتظامهم في العملية التعليمية بمدارسهم الذي تم تسجيلهم بها، وفي هذا المضمار فقد وضعت وزارة التعليم خطة زمنية محددة لعملية تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ، والذين تبدأ أعمارهم من الحد الأدنى و هو : ست سنوات أو أقل بـ(90) يوم، وحتى الحد الأعلى وهو: سن الحادية عشرة وثلاثة أشهر .

التعليم توضح الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي في نظام نور

وقد وضحت الوزارة أن هناك أولوية للتسجيل في نظام نور الإلكتروني، حيث أن تسجيل الطلاب الجدد في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية والتي يجري بها مفاضلة ستكون في الفترة من 6/11 / 1442هـ وحتى 6/24/ 1442هـ، أما موعد إجراء المفاضلة في المدارس للطلاب الجدد في نظام نور، سيكون موعده من 1442/6/25هـ وحتى 1442/7/13هـ ، مع ضرورة التزام جميع الحضور بالإجراءات الاحترازية و الحرص على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للوقاية من العدوى، مع ملاحظة أن تسجيل الطلاب الجدد سواء من المواطنين السعوديين أو غير السعوديين في أي من المدارس العالمية و المدارس الأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية سكون في تاريخ 1442/6/11هـ.

موعد تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية ؟

كما أوضحت الوزارة أن عملية تسجيل الطلاب الجدد ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات بحوالي مائة وثمانين يوماً من خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس ، سوف يبدأ من يوم 1442/10/4هـ، أما خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية من داخل المملكة العربية السعودية، والطلاب الجد من خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس سوف يبدأ من يوم 1443/1/7هـ.، مع ملاحظة أن التسجيل سوف تستمر حتى تسديد الشواغر أو حتى انتهاء الموعد أو حتى يحين موعد إغلاق عملية التسجيل و موعدها هو يوم 1443/2/19هـ .

جدير بالذكر أن الحساب الرسمي لوزارة التعليم على موقع التغريدات ” تويتر”، قد كشف عن الشروط التي تم وضعها لعملية قبول الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 هـ .