نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب بمبالغ مالية كبيرة من شركة النايفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للأفراد من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية والذي يمكن العميل من تلبية احتياجاته المالية وذلك من خلال مبالغ مالية كبيرة وسهولة في تنفيذ طلب التمويل حيث استطاعت شركة النايفات للتمويل أن تكون شركة رائدة في مجال التمويل في المملكة وذلك عن طريق توفير حلول تمويلية لكافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية وبصيغة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية كما تسعي الشركة إلي تقديم منتجات تمويلية ذات جودة عالية تناسب جميع العملاء بحيث تصبح الشركة الخيار الأمثل لتمويل الأفراد. مميزات التمويل الشخصي من شركة النايفات تمويل شخصي من شركة النايفات بصيغة مطابقة لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة. توفر الشركة التمويل بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي. يتميز التمويل الشخصي المقدم من شركة النايفات انه لا يحتاج إلى وجود كفيل أو تحويل الراتب الشهري للعميل. مدة سداد ميسرة يمكن أن تصل حتي 60 شهر. توفر شركة النايفات للتمويل للأفراد فرصة تجديد التمويل. يتميز تمويل شركة النايفات بأتعاب إدارية مشمولة بالإضافة إلي أنه لا يشترط السداد مقدما. شروط الحصول على التمويل الميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية. عمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد عن 60 سنة عند طلب التمويل الشخصي. المتقدم بطلب التمويل يجب أن يكون موظف في جهة معتمدة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. الراتب الأساسي الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع العام لا يقل عن 5000 ريال سعودي وللمتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص لا يقل الراتب عن 7000 ريال سعودي. يجب أن يمتلك المتقدم بطلب التمويل سجل ائتماني جيد ليس به أي تعثرات. مدة الخدمة في وظيفة القطاع العام لا تقل عن 3 أشهر . فترة الخدمة في وظيفة القطاع الخاص لا تقل عن ستة أشهر. يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها شركة النايفات للتمويل الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب عن طريق الدخول علي رابط التمويل الشخصي وتعبئة النموذج الخاص بطلب التمويل. المستندات المطلوبة تقديم إثبات الهوية ويشترط أن تكون سارية.

تعبئة استمارة طلب التمويل الشخصي من شركة النايفات.

شهادة تعريف بالراتب الأساسي للعميل مصدق من جهة عمله.

العنوان الوطني للشخص المتقدم بالطلب.

تقديم أصل كشف حساب مختوم وذلك لأخر 3 أشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل ميسر بدون كفيل ولا تحويل الراتب بمبالغ مالية كبيرة من شركة النايفات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.