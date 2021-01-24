طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وسداد الرسوم للوظائف الإدارية 1442

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية وكيفية سداد الرسوم للوظائف الإدارية 1442، شرط أساسي لتتمكن من التسجيل في أي وظيفة إدارية عبر نظام الخدمة المدنية هو التسجيل في إختبار القدرة المعرفية، التابع لهيئة التعليم والتدريب متمثلا في المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، وتعد الأهمية الأساسية لاختبار القدرة المعرفية كما يرى العلماء أنها إحدى وسائل التعلم واكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات، كما بينت نتائج الدراسات العلمية على مدى فترة طويلة من الزمن قدرة هذا النوع من الاختبارات على التنبؤ بمدى نجاح الموظف في أداء مهامه الوظيفية، وذلك بغض النظر عن طبيعة الوظيفة، حيث يقيس الاختبار عمليات معرفية وقدرات ذات طبيعة عمومية للموظف.

طريقة التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1442

يتم الدخول على موقع المركز الوطني للقياس ثم تسجيل الدخول إذا كنت مستخدم سابق، أو إنشاء حساب جديد في حالة ما إذا كنت مستخدم جديد، كل ما عليك هو إدخال رقم الهوية في الخانة الأولى وكلمة المرور في الثانية ثم الضغط على تسجيل دخول، وفي بعض الأحيان يتطلب تحديث بياناتك على الموقع عبر إدخال رقم السجل المدني والاسم الرباعي والتحقق وإدخال كلمة السر وإعادتها وبعد الضغط على تعديل ستظهر صفحة جديدة بها الاختبارات المُتاحة للتسجيل، ثم اتبع الخطوات التالية:

عليك البحث عن اختبار القدرات المعرفية أو الاختبار الوظيفي والضغط على تسجيل، وستظهر قائمة ببعض المُلاحظات منها رسوم الخدمة وموعد التسجيل. لاستكمال التسجيل يتم الضغط على مُتابعة، ثم الضغط على أوافق على التعليقات والتالي. ستظهر المُدن المُتاحة للتسجيل في الاختبار عليك إختيار اسم المدينة التي تريد إجراء الاختبار بها. إذا ظهر أسفل المقر شريط باللون الأحمر فهذا يعني أنه لا وجود لأماكن شاغرة وإذا ظهر الشريط باللون البرتقالي أو الأخضر فهذا يعني وجود أماكن شاغرة. عليك إختيار اسم المقر وسيتم ظهور المواعيد المُتاحة عليك تحديد الموعد ثم الضغط على التالي، وستظهر مجموعة معلومات عن المقر الذي قمت باختياره بالإضافة إلى عنوان المقر ثم عليك الضغط على التالي.

سداد رسوم قياس إختبار القدرة المعرفية

هناك ثلاثة طرق لدفع رسوم اختبار القدرة المعرفية وهي فواتير السداد، بطاقة الائتمان، وبطاقة مدى وأفضل الطرق هي الطريقة الأخيرة وهي سداد الرسوم عن طريق بطاقة مدى لأنها توفر لكل شخص لديه حساب بنكي، وبعد تحديد الطريقة يتم الضغط على التالي، وسيتم عرض السؤال مرة أُخرى عن طريقة الدفع وبعد إختيار مدى عليك إدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء البطاقة بالشهر والسنة، ثم إدخال الرقم السري المتواجد في ظهر البطاقة وهو عبارة عن ثلاثة أرقام.

طريقة استعراض نموذج تسجيل اختبار القدرة المعرفية

بعد سداد الرسوم أصبح عليك استعراض نموذج تسجيل اختبار القدرة المعرفية، والذي عليك الحصول عليه لدخول الاختبار، كل ما عليك هو الذهاب إلى الصفحة الرئيسية واختيار الخيار الأول وهو الاختبارات المُسجلة، وسيظهر الاختبار الذي سبق وسجلت فيه، عليك هنا الضغط على عرض، ولعرض نموذج إشعار التسجيل يتم الضغط على طباعة إشعار التسجيل، وسيظهر إشعار التسجيل الذي سيتوجب عليك طباعته وإرفاقه معك أثناء خوض اختبار القدرة المعرفية.