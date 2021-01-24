شرح تسجيل نظام نور ولي الأمر للأطفال المستجدين في المرحلة الابتدائية لعام 1443هـ

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عمر شويل - جدة بالتفاصيل شرح تسجيل نظام نور ولي الأمر وذلك لتسجيل الأطفال المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 1443هـ من الطلاب والطالبات السعوديين وغير السعوديين وفق المعايير والشروط المحددة من قبل وزارة التعليم والخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها لمعرفة المواعيد التسجيل في كافة المدارس سواء بالنسبة للمدارس الحكومية “تحفيظ القرآن الكريم” التي يتم بها مفاضلة أو المدارس الأهلية التي تطبق المعايير الدولية، وأيضاً كذلك بالنسبة للمدارس الأجنبية، فيما قسمت الوزارة مواعيد التسجيل على ثمانية مراحل يتم قبول الأطفال في المرحلة الأولى ممن الذين أعمارهم 6 سنوات وأقل بـ90 يوماً وحتى عٌمر 11 سنة وثلاثة شهور.

تسجيل نظام نور للأطفال المستجدين 1443هـ

بدأت وزارة التعليم استقبال طلبات الطلاب الجدد عبر رابط نظام نور مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 1443هـ، على أن يكون الطالب أو الطالبة مستوفي الشروط والعمر المحدد، حيث تتضمن الشروط استمارة نمائية للطفل تثبت قدرته على الحركة ويجيد التحدث والكتابة، بالإضافة إلى شهادة التحاقه بمرحلة روضة الأطفال التي تشمل فصلين كاملين، وإذا كانت هذه الشهادة من الخارج لابد أن تعتمد من السفارة السعودية أو الملحق الثقافي في المملكة.

شرح تسجيل نظام نور ولي الأمر