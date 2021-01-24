نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 عبر الانترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 عبر الانترنت يهتم الكثير من الأشخاص بمعرفة خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة التي ازداد البحث عنها بشكل كبير من قبل المواطنين بالمملكة السعودية، حيث تهتم السلطات بتقديم مساعدات مادية للأسرة أصحاب الدخل المنخفض في ظل الظروف الصعبة حتى يتمكنوا من العيش بحياة كريمة

حيث قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بشكل إلكتروني وقامت بتوزيع خطوات التقديم عليها لكي توفر الوقت والجهد على جميع المواطنين وتحافظ على الجميع من التجمعات بسبب انتشار هذا الوباء، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة و الاستعلام عنها برقم الطلب.

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة 1442

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قامت بتوفير رابط رسمى عبر الإنترنت إمكانية تقديم على المساعدة المقطوعة عبر الانترنت بدون الذهاب الى المقر الرسمي التابع للوزارة لمعرفة فهد خطوات التقديم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة كالآتي:

يتم تسجيل الدخول إلى الرابط الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت ثم تبدأ بـ إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور بعد ذلك تضغط على كلمة تسجيل دخول إلى حساب على موقع الوزارة وعند عدم وجود لديك أي حساب على هذا الموقع تقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد وتبدأ بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وتضيف رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بكم.

بعد ذلك تقوم بالضغط على تسجيل دخول ثم تقوم بتقديم طلب على الموقع الإلكتروني وسوف تصل إلى رسالة على الجوال تبدأ بـ إضافة إلي المكان المحدد له وسوف يتطلب منك أن تضيف بعض البيانات الشخصية تبدأ بـ كتاباتها وإضافة رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكذلك الحساب البنك ثم تقوم بالموافقة علي الشروط والأحكام بعد أن تقرؤها وتضغط على كلمة تسجيل وبالتالي قد تمكنت من الانتهاء من التقديم على طلب المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإضافة الاسم وكلمة المرور ثم الضغط على الحساب الشخصي واختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ثم تضيف ورقم الطلب والكود المرئي ثم الضغط على كلمة عرض وسوف تظهر لك كافة التفاصيل.