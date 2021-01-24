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عمر شويل - جدة الزكاة والدخل تحدد تمديد العمل بمبادرة إلغاء الغرامات، قد أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمبادرات التي يتم استخدامها لتخفيف الضغط على الأثر المالي والاقتصادي الخاص بالقطاع الخاص لا يتم اتخاذ كافة الإجراءات ليتم مواجهة الوباء التي انتشر في البلاد، حيث تم العمل على تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والاعفاءات من العقوبات المالية وذلك لمدة 6 أشهر الإضافية، والتي تنتهي في يوم 30 يونيو 2021 من العام الجديد.

الزكاة والدخل توضح تفاصيل المبادرة

تتضمن هذه المبادرة التي تم الإعلان عنها عن إعفاء جميع المكلفين من الغرامات التي يتم سدادها والتأخر عن التقديم وذلك في جميع الأنظمة الضريبية بجانب غرام التصحيح الإقرار المنصوص عليها والتي تتعلق بالقيمة المضافة أو وطريقة التقديم أو السادات للهيئة قبل تاريخ العمل والتي تتضمن الآتي:

يتم إعفاء المكلف من الغرامات بنسبة 100 بالمئة في حالة أنه قام بسداد أصل دين الضريبة التي تم تعليقها في الإقرار، وبالتالي تم فرض بعض الغرامة خلال فترة شهر يناير وحتى مارس من العام الجديد.

يتم إعفاء المكلف من الغرامات بنسبة 75% في حالة سداد أصل دين الضريبة أو الغرامات بشكل كامل بداية من شهر أبريل وحتى مايو في هذا العام الجديد، أما بالنسبة في حالة سداد أصل دين الضريبة تصل إلى نسبة 50% بالأقرار الذي تم نشأته سوف يتم الإعفاء بشكل كامل حتى شهر يونيو لعام .2021

اعفاءات الغرامات للزكاة والدخل

قد أوضح البيان الجديد الذي يشمل الإعفاء من الغرامات التي لم يتم سدادها قبل ذلك بالنسبة بائعه 100% في حالة سداد أصل دين الضريبة كاملاً والذى سوف يبدأ قبل تاريخ العمل بهذه المبادلة 1442 هجرياً، وبالتالي لا تتضمن هذه المبادرة الإعفاء من الغرامات التي تم فرضها من قبل الهيئة بخلاف غرامات التأخير في السادات أو في حالة عدم تقديم الإقلاع وتصحيح الإقرار أو عند مخالفات التهرب الضريبي.