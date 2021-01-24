منصة مدرستي رابط تسجيل الدخول وطريقة حل الواجبات 2021.. madrasati.sa

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عمر شويل - جدة نوفر لكم منصة مدرستي رابط من أجل تسجيل الدخول وتلقي الدروس عن بعد، حيث بدأ اليوم الأسبوع الثاني من التعليم عن بعد للفصل الدراسي الثاني 1442، وأعلنت امس قنوات عين التعليمية عن جدول الحصص لجميع المراحل التعليمية من الأول ابتدائي وحتى الثانوية والذي تضمن الصف الأول وحتى السادس ابتدائي ومن السابع وحتى التاسع الإعدادي، ومن العاشر وحتى الثاني عشر الثانوي، متضمنة المستويات الثانية والرابعة والسادسة والبرنامج الاختياري، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة حل الواجبات مدرستي ، والتي يبحث عنها الطلاب بشكل دائم.

منصة مدرستي رابط التسجيل 2021

يزداد البحث عن رابط منصة مدرستي مع بداية كل أسبوع دراسي في كل يوم أحد، ومع بداية هذا الأسبوع وفرنا لكم رابط منصة مدرستي التعليمية، والتي يمكن من خلالها تلقي التعليم وحل الواجبات وإرسال الأسئلة للمعلم، كما يمكن من خلالها الاطلاع على بنك اسئلة منصة مدرستي ، والعديد من الأنشطة الأخرى، كما يتم من خلالها عمل اختبارات بمختلف أنواعها، ومن جهة ثانية حددت وزارة التعليم 10 أسابيع لكي يستمر الطلاب في تلقي تعليمهم عبر التعليم الالكتروني، وسيتم بعدها إصدار قرار جديد فيما يخص استمرارية التعليم عن بعد، ومن الأسبوع الأول بدأت عملية التقييم حيث سيتم إصدار قرار نهائي بعد الأسبوع العاشر.

منصة مدرستي الواجبات وكيفية حلها

يمكن للطالب حل الواجبات في مدرستي التعليمية لكي يتسنى للمعلم مراجعة الواجب وتصحيحه، ووضع الملاحظات عليها إن وجدت، وفيما يلي طريقة وآلية حل الواجبات داخل منصة مدرستي: