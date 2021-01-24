نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تسمح لملاك الشاحنات المستوردة بتسجيلها نقل عام حتي نهاية الشهر الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن بدء السماح لملاك الشاحنات المستوردة بتسجيلها نقل عام للعمل في نشاطي نقل البضائع وتأجير الشاحنات.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه سيسمح لملاك الشاحنات المستوردة بتسجيلها نقل عام للعمل في نشاطي نقل البضائع وتأجير السيارات على الطرق البرية، ولكن بشرط أن تكون المركبات مستوردة قبل تاريخ 1 يناير من عام 2021م، دون التقيد بشرط العمر التشغيلي المحدد للدخول للأنشطة مع استمرار اشتراطات ومتطلبات السلامة اللازمة.

وأعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، في 30 نوفمبر الماضي، عن دخول اللائحة المنظمة لنشاط توجيه المركبات لنقل البضائع حيز النفاذ، ضرورة حصول المنشآت التي تمارس نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع أو توصيل الطلبات أو الطرود عبر التطبيقات على ترخيص من قبل الهيئة لممارسة النشاط.