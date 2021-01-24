نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مقطوعة الضمان الإجتماعي” موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نهتم في موقعنا بالحديث عن كل أخبار برنامج المساعدة المقطوعة، ولقد بحث الملايين من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية هذه الأيام عن موعد صرف المقطوعة على الكثير من محركات البحث الشهيرة ومواقع التواصل الإجتماعي، ولهذا نكتب لكم هذا المقال لنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج المساعدة المقطوعة وآخر التطورات الخاصة به من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي أطلقت هذا البرنامج، وتُعتبر المساعدة المقطوعة البرنامج الأول في المملكة الذي يقدم الدعم المادي لكل مواطن سعودي تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الوزارة، وسنقوم بتوضيح هذه الشروط لكم خلال المقالة، والآن ننتقل إلى نص المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم موعد صرف المقطوعة وشروط التسجيل في المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة

هناك الكثير من الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لكل المواطنين الراغبين في التقدم للإستفادة من المساعدة المقطوعة، ونوضح لكم كل الشروط كالتالي:

أن يكون عمر المتقدم 35 عام ولا يقل عن هذا وقت التقدم.

لا يتقاضى راتب كبير.

لا يمتلك سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

منذ إنطلاق المساعدة المقطوعة ولم يكن هناك موعد محدد لنزول المساعدات، وحتى هذه اللحظة لم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد نزول المساعدة المقطوعة، ونحن في موقعنا نهتم بتحديد الموعد الرسمي فور الإعلان عنه من على موقع الوزارة.

نتمنى أن نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة في هذا المقال، ونرجو ترك تعليق بأي سؤال وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت