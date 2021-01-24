ريلمي تطلق جهاز C12 في أسواق المملكة بإمكانات معززة تلبي احتياجات الشباب

بطارية هائلة بسعة 6000 ميللي أمبير

– أول هاتف من 1″ريلمي” يعمل على وضع الاستعداد لمدة 57 يومًا بسعر أقل من 500 ريال

دوت الخليج – أوصاف الفارس

أعلنت ريلمي العلامة التجارية الأسرع نموًا في عالم الهواتف الذكية عن إطلاق هاتفها C12 في أسواق المملكة العربية السعودية ببطارية ضخمة سعتها 6000 مللي أمبير وذلك بهدف تلبية احتياجات محبيها من الشباب بمعالجة مشاكل انخفاض البطارية، كما يحتوي جهاز C12 على شاشة ضخمة بمقاس 6.5 بوسة وكاميرا ثلاثية بتصميم أنيق يعكس روح الشباب لتمكينهم من اكتشاف العالم والوصول إلى أعلى درجات الترفيه.

وقد نجحت ريلمي في إطلاق سلسلة هواتف C حول العالم ووصلت لأكثر من 13 مليون مستخدم لهذه الفئة فقط، وهذا ما يؤكده تفوق هذا الجهاز على منافسيه من ذات الفئة وذلك لما يتمتع به من أداء متطور وتصميم رائد يلبي احتياجات الشباب في مختلف أنحاء العالم، وهذا ما تؤكده تقارير “كونتربوينت” التي أشارت إلى ريلمي تفوقت واحتلت الصدارة خلال آخر أربعة أرباع.

ومن أبرز من يميز جهاز ريلمي C12 هو بطاريته الهائلة بسعة 6000 ميللي أمبير والتي يتيح عمرا أطول في استخدام الهاتف، وهي من أبرز التحديات التي كانت تواجه الشباب والمستخدمين، وهذه البطارية تدعم استخدام تطبيقات الموسيقى Spotify لمدة تصل إلى 60 ساعة، و28 ساعة من مشاهدة اليوتيوب، كما يمكن للجهاز أن يكون على وضع الاستعداد لمدة تصل إلى 57 يوما. وبالرغم من العمر الكبير للبطارية، يعتم جهاز C12 أيضا بالبرامج الموفرة للطاقة ووضعيات توفير الطاقة والتي تمكن الجهاز من البقاء عاملا بـ 5% فقط من طاقته لمدة 2.9 يوما أو 1.73 ساعة على اليوتيوب أو الواتس أب أو اجراء مكالمات لمدة 2.45 ساعة.

يتوفر جهاز ريلمي C12 بلونين، الأزرق البحري واللون الأحمر المرجاني، حيث استوحى مصمم الجهاز هذه الألوان من الحياة البحرية الغامضة والبرية، وقد تم تصميم الجزء الخلفي بزوايا مختلفة من مجالات الخطوط مع قالب لامع منحوت بالراديوم لتحقيق ملمس نظري مختلف وبجودة عالية وهي التقنية ذاتها التي تم استخدامها لصناعة النسيج العام حيث يحتاج كل جهاز إلى 300 دقيقة من المعالجة ليصبح السطح أملس بالحبيبات.

أما شاشة العرض الضخمة بمقاس 6.5 بوصة فقد تم تصميمها لتمثل 88.7% من حجم الجهاز، وهي تستخدم واجهة realme UI المبتكرة والسريعة والتي تم تصميمها خصيصا للشباب لتتماشى مع احتياجاتهم، وتم تزويد الجهاز بمعالج هيليو G35 ثماني النواة بتردد رئيسي يصل إلى 2.3 جيجا هيرتز وهو يدعم بطاقتي Nano SIM وبطاقة إضافية للذاكرة في نفس الوقت، ويدعم سعة ذاكرة تصل إلى 256 جيجابايت كحد أقصى لتسهيل عملية تخزين المزيد من الصور والألعاب والملفات، ومن أجل ضمان أمان المعلومات للمستخدمين تم اعتماد مستشعر بصمة الاصبع In stand Fingerprint للمزيد من الأمان لمعلومات المستخدمين حيث يتميز بالسرعة والدقة.

وبمناسبة الاطلاق أعلنت ريلمي عن تقديم عرض حصري في متجر “نون”، حيث سيحصل كل من يشتري جهاز C12 على سوار ريلمي مجانا وذلك عند انطلاق عملية البيع بتاريخ 27 يناير