التدريب التقني بالباحة يبدأ الفصل الثاني وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والاحترازات الوقائية

دوت الخليج – إيمان جمل الليل

انتظم ما يقارب 4000 متدرب و متدربة على مقاعد التدريب في مختلف التخصصات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد تدريب السجون بالمنطقة وسط استعدادات وتجهيزات فنية ومرافق مهيئة واحترازات صحية للوقاية من فيروس كورونا في المقررات العملية مع تهيئة الأنظمة الإلكترونية لتقديم التدريب عن بُعد للمقررات النظرية ، هذا وقد أقامت كافة المنشآت التدريبية بالمنطقة برنامجاً متكاملاً لاستقبال المتدربين والترحيب بعودتهم وتهيئتهم لبدء فصل تدريبي جاد ، وتم خلال البرنامج تعريف المستجدين والمستجدات على أنظمة ولوائح التدريب و شرح الدليل الارشادي للتدريب .

من جانبه رحب سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني بعودة المتدربين والمتدربات وأعضاء الهيئة التدريبية ، مؤكداً سعادته بأن هذا الاستعداد يأتي استكمالاً لما تحقق من نجاح في الفصل التدريبي الاول ولله الحمد في جميع المنشآت التدريبية حسب توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله .

مشيراً سعادته إلى أن قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة عامة والمنطقة خاصة يشهد إقبالاً كبيراً من الخريجين والخريجات من الثانوية العامة و المرحلة المتوسطة للمعاهد الصناعية الثانوية منوهاً بدعم وتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والمسؤولين بالمؤسسة للتوسع في استقطاب وقبول الراغبين في الالتحاق ببرامج المؤسسة ، و رفع بإسمه ونيابة عن كافة منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة كل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة – حفظه الله – على متابعته و حرص سموه على هذا القطاع الهام والحيوي .