- 1/2
- 2/2
دوت الخليج – إيمان جمل الليل
انتظم ما يقارب 4000 متدرب و متدربة على مقاعد التدريب في مختلف التخصصات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد تدريب السجون بالمنطقة وسط استعدادات وتجهيزات فنية ومرافق مهيئة واحترازات صحية للوقاية من فيروس كورونا في المقررات العملية مع تهيئة الأنظمة الإلكترونية لتقديم التدريب عن بُعد للمقررات النظرية ، هذا وقد أقامت كافة المنشآت التدريبية بالمنطقة برنامجاً متكاملاً لاستقبال المتدربين والترحيب بعودتهم وتهيئتهم لبدء فصل تدريبي جاد ، وتم خلال البرنامج تعريف المستجدين والمستجدات على أنظمة ولوائح التدريب و شرح الدليل الارشادي للتدريب .
من جانبه رحب سعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني بعودة المتدربين والمتدربات وأعضاء الهيئة التدريبية ، مؤكداً سعادته بأن هذا الاستعداد يأتي استكمالاً لما تحقق من نجاح في الفصل التدريبي الاول ولله الحمد في جميع المنشآت التدريبية حسب توجيهات قيادتنا الرشيدة حفظها الله .
مشيراً سعادته إلى أن قطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة عامة والمنطقة خاصة يشهد إقبالاً كبيراً من الخريجين والخريجات من الثانوية العامة و المرحلة المتوسطة للمعاهد الصناعية الثانوية منوهاً بدعم وتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد والمسؤولين بالمؤسسة للتوسع في استقطاب وقبول الراغبين في الالتحاق ببرامج المؤسسة ، و رفع بإسمه ونيابة عن كافة منسوبي التدريب التقني والمهني بالمنطقة كل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة – حفظه الله – على متابعته و حرص سموه على هذا القطاع الهام والحيوي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التدريب التقني بالباحة يبدأ الفصل الثاني وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات والاحترازات الوقائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.