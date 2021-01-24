دوت الخليج / سلوى البلادي
يعتبر محلول الملح المسمى طبياً ( نورمال سلاين) من أكثر المحاليل الطبية إستخداماً في المستشفيات و المرافق الصحية.
ويستخدم في حالات مرضية كثيرة مثل حالات الجفاف و أمراض السكري و الإسهال و عند النزيف و في الكثير من الحالات الجراحية و الإنعاش و حوادث الطرق .
كذلك يستخدم كمادة مطهرة في غسيل الفم و أمراض اللثة و تطهير وتنظيف و غيار الجروح.
و يعطون الأطباء للمرضى محلول الملح في الوريد في الحالات التالية :
- في حالات هبوط الضغط .
- في حالات الإضطراب في معادن الجسم مثل حالات نقص نسبة الصوديوم في الدم بحيث أن محلول الملح يعوض فقدان الماء في الجسم.
- في حالات النزلة المعوية الحادة المصاحب بإسهال وإستفراغ شديد .
- في حالات الجفاف الشديد عند الأطفال يستخدم محلول الملح لتعويض السوائل المفقودة في الجسم.
- في حالات الإغماء الناتج عن مريض سكر عالي.
- يستخدم محلول الملح كمذيب للحقن.
- يستخدم للتعقيم الخارجي للجروح و يفصل عن المطهرات حتى لا يحصل تفاعل بينهم.
- مريض عنده نقص في البوتاسيوم .
- في تنظيف وتعقيم الجروح الناتجة عن الحروق.
- في حالات ضربات الشمس.
كيف تحضر محلول ملحي في المنزل و ما هي إستخداماته؟
يمكن تحضير هذا المحلول في المنزل و حفظه في حافظات معقمة ( تعقم الحافظات بغليهم في الماء و يستحسن أن يوضع تاريخ تحضير المحلول على الحافظة و إستخدامه خلال أيام قليلة ) لإستخدامه في أغراض متعددة و طريقة تحضيره كالاتي:
تحضير 9 غرام من ملح الطعام العادي الذي لا يحتوي على عنصر اليود و خلطه في لتر من ماء الشرب النقي المغلي ثم تركه حتى يبرد و يستخدم كمادة مطهرة دافئة وتستخدم أيضاً بشكل نقاط لترطيب الأنف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلول الملح ( نورمال سلاين)…. استخداماته الطبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.