محلول الملح ( نورمال سلاين)…. استخداماته الطبية

دوت الخليج / سلوى البلادي

يعتبر محلول الملح المسمى طبياً ( نورمال سلاين) من أكثر المحاليل الطبية إستخداماً في المستشفيات و المرافق الصحية.

ويستخدم في حالات مرضية كثيرة مثل حالات الجفاف و أمراض السكري و الإسهال و عند النزيف و في الكثير من الحالات الجراحية و الإنعاش و حوادث الطرق .

كذلك يستخدم كمادة مطهرة في غسيل الفم و أمراض اللثة و تطهير وتنظيف و غيار الجروح.

و يعطون الأطباء للمرضى محلول الملح في الوريد في الحالات التالية :

في حالات هبوط الضغط .

في حالات الإضطراب في معادن الجسم مثل حالات نقص نسبة الصوديوم في الدم بحيث أن محلول الملح يعوض فقدان الماء في الجسم.

في حالات النزلة المعوية الحادة المصاحب بإسهال وإستفراغ شديد .

في حالات الجفاف الشديد عند الأطفال يستخدم محلول الملح لتعويض السوائل المفقودة في الجسم.

في حالات الإغماء الناتج عن مريض سكر عالي.

يستخدم محلول الملح كمذيب للحقن.

يستخدم للتعقيم الخارجي للجروح و يفصل عن المطهرات حتى لا يحصل تفاعل بينهم.

مريض عنده نقص في البوتاسيوم .

في تنظيف وتعقيم الجروح الناتجة عن الحروق.

في حالات ضربات الشمس.

كيف تحضر محلول ملحي في المنزل و ما هي إستخداماته؟

يمكن تحضير هذا المحلول في المنزل و حفظه في حافظات معقمة ( تعقم الحافظات بغليهم في الماء و يستحسن أن يوضع تاريخ تحضير المحلول على الحافظة و إستخدامه خلال أيام قليلة ) لإستخدامه في أغراض متعددة و طريقة تحضيره كالاتي:

تحضير 9 غرام من ملح الطعام العادي الذي لا يحتوي على عنصر اليود و خلطه في لتر من ماء الشرب النقي المغلي ثم تركه حتى يبرد و يستخدم كمادة مطهرة دافئة وتستخدم أيضاً بشكل نقاط لترطيب الأنف.