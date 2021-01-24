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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مايكروسوفت تايمز والتي يتساءل عنها كافة الطلاب والطلبة بالتحديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة السعودية وذلك وفقا للنظام الجديد والذي تم اعتماده حاليا من قبل وزارة التعليم السعودي نظام التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد حيث يأتي هذا في ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل الدولة لمحاولة تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتعرف على خطوات وطريقة تسجيل الطلاب على موقع تايمز تابع القراءة.
موقع مايكروسوفت تايمز
فوجئ الطلاب في مختلف المراحل الدراسية خلال اليومين الماضيين ومع بداي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بتوقف منصة مدرستي عن العمل مما تسبب في حالة من القلق بين صفوف الطلاب لكون منصة مدرستي هي المنصة الرئيسية للتعليم عن بعد، وتعد منصة تيمز مثلها مثل منصة مدرستي تماما لا تختلف عنها حيث تم نقل كافة المقررات عليها ويمكن متابعة التعلم الالكتروني من خلال منصة تايمز كما هو الحال على منصة مدرستي بنفس الميزات بدون أي اشتراكات شهرية والتحميل المباشر لكافة المقررات الدراسية والدورات التدريبية.
طريقة التسجيل في تيمز
أما عن طريقة تسجيل الطلاب والطلبة على منصة تيمز من خلال الخطوات التالية؛
- يتم التسجيل على منصة تيمز تقوم بعدها بالنقر على تسجيل الدخول، لتبدأ في كتابة كافة البيانات الخاصة بك والتي تعد بياناتك الأساسية مثل الاسم والمرحلة ورقم الهوية إلى آخره مع التأكد من كتابة البيانات بطريقة صحيحة.
- بعدها تنقل إلى صفحة توضح ان الطالب غير مشترك لتقوم بالضغط على sign up
- وتقوم بعدها بالنقر على تنزيل teams ليتم التحميل التلقائي وتنتظر عدة دقائق معدودة.
- مع العلم انه يتيح لك التحميل من اي موقع للتحميل مثل جوجل بلاي او ايفون ستور او ايباد ستور.
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