نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في مايكروسوفت تايمز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في مايكروسوفت تايمز والتي يتساءل عنها كافة الطلاب والطلبة بالتحديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني في المملكة السعودية وذلك وفقا للنظام الجديد والذي تم اعتماده حاليا من قبل وزارة التعليم السعودي نظام التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد حيث يأتي هذا في ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل الدولة لمحاولة تقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتعرف على خطوات وطريقة تسجيل الطلاب على موقع تايمز تابع القراءة.

موقع مايكروسوفت تايمز

فوجئ الطلاب في مختلف المراحل الدراسية خلال اليومين الماضيين ومع بداي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بتوقف منصة مدرستي عن العمل مما تسبب في حالة من القلق بين صفوف الطلاب لكون منصة مدرستي هي المنصة الرئيسية للتعليم عن بعد، وتعد منصة تيمز مثلها مثل منصة مدرستي تماما لا تختلف عنها حيث تم نقل كافة المقررات عليها ويمكن متابعة التعلم الالكتروني من خلال منصة تايمز كما هو الحال على منصة مدرستي بنفس الميزات بدون أي اشتراكات شهرية والتحميل المباشر لكافة المقررات الدراسية والدورات التدريبية.

طريقة التسجيل في تيمز

أما عن طريقة تسجيل الطلاب والطلبة على منصة تيمز من خلال الخطوات التالية؛