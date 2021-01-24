نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قرض بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية حيث يعد بنك الراجحي من أقدم البنوك في المملكة والتي يتجاوز عدد سنوات خبرته إلى 58 سنة ويقوم بتقديم خدماته من خلال أكثر من 570 فرع في مختلف انحاء المملكة السعودية ومن أهم البرامج التي يقدمها بنك الراجحي لخدمة المواطنين هو تقديم عدد من القروض الميسرة في السداد وذلك وفقا لعدد من الشروط والأحكام التي يجب ان تنطبق على الراغب في الحصول على القرض وتعرف على تلك الشروط تابع القراءة.

شروط الحصول على قرض بنك الراجحي

قام بنك الراجحي من خلال صفحته الرسمية بالإعلان عن الشروط التي يجب توافرها للحصول على قرض الراجحي وهي؛

أنه يجب إلا يزيد عمر من يرغب بالحصول على القرض عن 60 سنة، وأن لا يقل دخله الشهري عن 2000 ريال، بشرط ان يكون قد مضى على فترة عمله بالقطاع العام او الخاص شهر على الأقل، وان يقوم بتوفير عدد من المستندات مثل صورة الهوية الشخصية، مستند مختوم من مكان العمل يوضح مفردات المرتب الخاصة به، القيام بتحويل الراتب إلى البنك لسداد قيمة الأقساط، القيام بملء استمارة القرض مع التأكد من صحة البيانات.

خطوات الحصول على القرض

بعد التعرف على الشروط يأتي دور خطوات التسجيل الصحيحة للحصول على القرض؛

يقوم الراغب في القرض في تسجيل الدخول على موقع البنك الرسمي مع ملء النموذج الخاص بالقرض الشخصي، مع إضافة البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف الخاص بك، والتأكد من صحة البيانات ومراجعتها قبل ارسال الطلب، حيث يتم الرد عليك من البنك بالموافقة أو الرفض على طلبك المقدم من خلال ارسال رسالة على البريد الإلكتروني الخاص بك الذي من خلالها تبدأ في استكمال باقي إجراءات الحصول على القرض.