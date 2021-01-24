نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم السعودي تطلق تطبيق مصحف مدرستي الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم السعودي تطلق تطبيق المصحف الالكتروني مصحف مدرستي، وذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على توصيل كافة المناهج الدراسية وتوفيرها بشكل الكتروني يتيح للطلبة والطالبات الاطلاع على دروسهم والاستذكار بطريقة سهلة وعدم إضاعة الوقت، ويأتي هذا في ظل النظام الجديد المتبع في الدراسة هذا العام والذي يتم الكترونيا عن بعد ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها الدولة في ظل الازمة الحالية وهى انتشار فيروس كورونا المستجد، والتعرف على كيفية تحميل تطبيق مصحف مدرستى واهم ميزاته تابع القراءة.

تطبيق مصحف مدرستى الالكتروني

قامت وزارة التعليم السعودى بإطلاق تطبيق مصحف مدرستى والذي يساعد الطلبة والطالبات في مختلف المراحل الدراسية على استذكار ومراجعة دروسهم المرتبطة بمادة القرآن الكريم وفروعها وفق المنهج الخاص والذي تم اعتماده من قبل وزارة التعليم وذلك من خلال تحميلها على مختلف الأجهزة الالكترونية الخاصة بهم، ويتم تحميل البرنامج من خلال الخطوات التالية؛

يتوفر التطبيق من خلال متجر جوجل او أي ستور حيث يتم البحث عليه من خلال مربع بحث المتجر “مصحف مدرستى” ويتم الضغط على تثبيت لتنتظر دقائق معدودة حتى يتم التثبيت على جهازك الخاص، لتتمكن بعدها من متابعة واستذكار دروسك وفقا للمنهج الدراسي الخاص والمرحلة الدراسية التابع لها.

ميزات مصحف مدرستى الالكتروني

اما عن اهم المميزات التي يتمتع بها تطبيق مصحف مدرستى الالكتروني؛

يقوم بعرض السور القرانية الخاصة بالطلاب وفقا لخطة المنهج الخاصة يهم، كما يوفر عدد من تلاوات متعددة بعدد من القراءات، يتضمن التفسير العلمى واللغوي للايات القرانية، كما يوفر خاصية إعادة وتكرار سماع الآيات مرة أخرى ويتيح أيضا ادخال عدد التكرار، يساعد الطالب ويتيح لهم إمكانية الترديد والحفظ مع المقرئ، كما يوفر له خاصية التسجيل لقراءته الخاصة وحفظها والقيام بمشاركتها، كما يمكن من خلال التطبيق استعراض الطالب لواجباته المقررة والقيام بحلها.