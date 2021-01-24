نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم للحصول على قرض اسري من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم للحصول على القروض الأسرية من بنك التسليف السعودي 1442، ويعد القرض الاسري هو من أهم القروض التي يتم تقديمها في المملكة السعودية للمساهمة في رفع معدل مستوى معيشة تلك الأسرة، بالتحديد عندما يكون العائل الوحيد للأسرة متقاعد أو عند فقد عائل الاسرة وكبيرها، وعليه يكون هذا القرض بمثابة الملاذ الوحيد للاسرة لرفع مستوي المعيشة ومواجهة أعباء الحياة التي يتعرضوا لها بالوقت الحالي، والتعرف على شروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض الاسري تابع القراءة.

شروط الحصول على القرض الاسري

القرض الأسري هو أحد أهم القروض التي يوفرها بنك التسليف السعودي في حال تقاعد الأب عن العمل او فقده لعمله لاي سبب كان، وبالتالي يكون الأب هنا بحاجة الى مصدر دخل آخر يعينه على تلبية طلبات اسرته ويسعى لعمل مشروع صغير له إلا انه لا يمتلك رأس المال الكافي ليبدأ وبالتالي يتوجه لبنك التسليف، وذلك إذا توفرت الشروط الموضوعة من قبل بنك التسليف على المتقدم وهي؛

يشترط أن يكون الراغب في الحصول على القرض الاسري سعودي الجنسية.

ألا يكون الراغب في الحصول على القرض الاسري مديونا او ملتزم بسداد قروض أخرى.

الانتظام في سداد قيمة أقساط القرض، وتقديم الأوراق التي تثبت أحقيته للقرض، وكذلك الضمانات المطلوبة.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 10 آلاف ريال سنويا عن 120 ألف ريال؟

تقديم الرهن العقاري والذي يجب أن يزيد ثمنه عن قيمة القرض.

يتم سداد قيمة اول قسط القرض في خلال 30 يوم من الحصول على مبلغ القرض، ويجب ألا يكون عمر المتقدم عن 70 سنة.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض