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عمر شويل - جدة طريقة وشروط التسجيل في برنامج تكافل الطلاب في المملكة السعودية، والذي بات حاليا أحد أهم التساؤلات التي يبحث عن إجاباتها الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة، حتى يتمكنوا من الاستفادة بقيمة الدعم المادي الذي تقدمه وزارة التعليم للمستفيدين والذي تنطبق عليهم شروط وميزات هذا الدعم حيث تخدم هذه الخدمة ما يقارب من 400 ألف طالب من مختلف المراحل الدراسية، والتعرف على خطوات وشروط التسجيل تابع القراءة.

شروط التسجيل في برنامج تكافل

يتبع برنامج تكافل لمؤسسة تكافل الخيرية بالمملكة وذلك في إطار حرص المملكة في إيصال الدعم لمستحقيه، حيث يتم صرف مبالغ الدعم على الطلبة المستحقين والمستفيدين في بداية الفصل الدراسي لكل عام دراسي جديد حتى يضمن الطالب الحصول على حصته كاملة في برنامج الدعم الخاص أيضا بالاعانات المالية والوجبات الغذائية والكسوة والبرامج الأخرى المخصصة لدعم الطلاب.

أما عن شروط التسجيل بالبرنامج؛

أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي الجنسية مقيم بالمملكة.

أن تكون المدرسة التابع لها الطالب تقع تحت بند المدارس المتاح لها الدعم والإعانات وفقا لرؤية المملكة.

يقوم الطالب المستفيد بتقديم طلب والتسجيل في كل عام

يتم استثناء طلاب الصف ال3 الثانوي، ومحو الامية.

خطوات التسجيل في البرنامج

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على مؤسسة التكافل من خلال الصفحة الرسمية لها، واختيار بوابة الطلاب من القائمة الرئيسية، ليقوم الطالب بإدخال بياناته مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، الضغط على مربع دخول، لتظهر صفحة يقوم الطالب بملء البيانات التي أمامه مع التأكيد على صحتها وهى الاسم والجنس ورقم تليفون ولي الامر والبريد الإلكتروني واسم المستخدم وكلمة المرور، التأكد من صحة كافة البيانات السابقة بشكل جيد، واختيار حفظ، لتكون بذلك قد اتممت عملية التسجيل في البرنامج.