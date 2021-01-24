نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 برقم الطلب وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أنه هناك الملايين من المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية يبحثون فيه عن موعد صرف المقطوعة وأبرز شروط التسجيل فيها على محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة، وتدعم المساعدات المقطوعة الأسر السعودية بمبالغ مادية بشكل سنوي حتى يساعدهم على التغلب على الظروف المعيشيىة الصعبة وارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة والذي نتج عن الإجراءات الإصلاحية في الإقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة، ولهذا أصبحت المساعدات المقطوعة هامة لفئات كثيرة داخل المجتمع السعودي خاصة الفئات متوسطة الدخل، ونحن في موقعنا “ثقفني” نكتب لكم هذه المقالة لنوضح لكم الإستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب وشروط التسجيل في المقطوعة، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

لا يجوز لأي مواطن سعودي التقديم إلى المساعدة المقطوعة والإستفادة منها إلا إذا انطبقت عليه جميع الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، ونوضح لكم الشروط كالتالي:

أولاً أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية وعمره لا يقل عن 35 عام.

لا يتقاضى راتب كبير.

لا يمتلك سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة حتى الآن، ومن الجدير بالذكر أن المساعدة المقطوعة ليس لها موعد صابت للنزول منذ إنطلاقها، ولهذا تكثر الأسئلة عن موعد نزول المقطوعة كل بداية عام جديد، وسنوضح لكم الموعد الرسمي للنزول فور الإعلان عنه على الموقع الرسمي.

نرجو أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل من خلال هذه المقالة، وسنرد على كل الأسئلة والإستفسارات التي تتركونها عبر التعليقات