نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو نظام نور الإلكتروني كيفية التسجيل في نظام نور الإلكتروني برقم الهوية 1442 هجرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور الإلكتروني من أهم الأنظمة الإلكترونية التي توفرها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث أن نظام نور الإلكتروني يوفر نظام التعرف على النتائج الشهرية، والنتائج النهائية للطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، حيث أن يمكن تسجيل الطلاب الجدد في المدارس العامة، ومن الجدير بالذكر أن نظام نور الإلكتروني يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية الكثيرة لأولياء الأمور، والطلاب والطالبات، وتقديم خدمات مثل حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات أيضاََ، بالإضافة إلى ذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم ما هو نظام نور الإلكتروني، حيث أن يقوم بعرض كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية، في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

ما هو نظام نور الإلكتروني :

يعد نظام نور الإلكتروني تطوير من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وهذا ما يتماشى مع الخدمات التي يحتاجها الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية المختلفة، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات أيضا، حيث أن المملكة قامت بتقديم خدمات إلكترونية كثيرة لكي يتم إتباع الطرق الحديثة في تكنولوجيا التعليم، لكي يتم توفير الطاقة والجهد والوقت على جميع الطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات، وهذا يعد أمر ضروري بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، وهذا حرصاً على سلامة وصحة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين أيضاََ، وهذا أمر لكي يتم تسهيل الأمور في حالة فرض الحظر بالسعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن المملكة العربية السعودية أتاحت منصة نور الإلكتروني تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التعليمية المختلفة والكثير، التي تساعد في عملية التدريس لتحقيق الأهداف التعليمية والمهارات والقيم وتساعد المعلم على إمكانية التواصل مع الطالب للصفوف الدراسية المختلفة، ويمكن تقديم تسجيل الطلاب الجدد أيضاََ، دون الحاجة للتوّجه إلى المدرسة أو الإدارة التعليمية، ومن الجدير بالذكر أن سوف يتم شرح كيفية التسجيل في نظام نور الإلكتروني برقم الهوية 1442 هجرياً في حالة الضرورة، أو نسيان كلمة المرور الخاص بالمستخدم، أو اسم المستخدم، وفي هذه الحالة يمكن تسجيل الدخول برقم الهوية مباشرة.

كيفية التسجيل في نظام نور برقم الهوية :