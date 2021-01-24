الشركة السعودية للصناعات الدوائية تكشف عن تعرض مستودع إحدى شركاتها الزميلة للحريق

بلادي – الرياض :

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “سبيماكو الدوائية” تعرض مستودع إحدى شركاتها الزميلة للحريق.

وأوضحت الشركة أنها تلقت يوم الخميس الماضي 21 يناير، خطاباً من الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية “عناية” تكشف فيه عن تعرض مستودعها الكائن في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض لحريق، وذلك يوم السبت 16 يناير، لافتة إلى أنه تم السيطرة عليه من دون حدوث أي إصابات بشرية.

وأكدت أن المستودع لديه تغطية تأمينية لمثل هذه الحوادث، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن الأثر المالي لهذا الحريق، بعد صدور تقرير الدفاع المدني وتقرير عن مقدار الخسائر.

يذكر أن شركة “سبيماكو” الدوائية، تمتلك 51% من الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية “عناية”، المختصة بتصنيع مجموعة واسعة من منتجات الرعاية الصحية ذات الاستخدام الواحد.