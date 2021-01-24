بلادي – الرياض :
سجلت محافظة القريات شمالي المملكة فجر اليوم درجة حرارة (-0.6) مئوية، لتكون الأدنى على مستوى البلاد، فيما تلتها طريف بتسجيلها درجة حرارة صفر مئوية.
وبحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد، بلغت درجة الحرارة في مدينة عرعر (1) مئوية، وفي سكاكا (2.9) مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة في تبوك إلى (3) مئوية.
يذكر أن “الوطني للأرصاد” توقع أن يكون طقس اليوم (الأحد) باردًا ومستقرًا على معظم مناطق المملكة، وأن تصل أدنى درجة حرارة إلى صفر مئوية في كل من طريف والقريات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القريات تحت الصفر.. “الأرصاد” يوضح أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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