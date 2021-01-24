القريات تحت الصفر.. “الأرصاد” يوضح أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

بلادي – الرياض :

سجلت محافظة القريات شمالي المملكة فجر اليوم درجة حرارة (-0.6) مئوية، لتكون الأدنى على مستوى البلاد، فيما تلتها طريف بتسجيلها درجة حرارة صفر مئوية.

وبحسب بيانات المركز الوطني للأرصاد، بلغت درجة الحرارة في مدينة عرعر (1) مئوية، وفي سكاكا (2.9) مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة في تبوك إلى (3) مئوية.

يذكر أن “الوطني للأرصاد” توقع أن يكون طقس اليوم (الأحد) باردًا ومستقرًا على معظم مناطق المملكة، وأن تصل أدنى درجة حرارة إلى صفر مئوية في كل من طريف والقريات.