بلادي – الرياض : أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم (الأحد) تعيين الدكتور خالد السلطان رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور نجم الزيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وذلك لمدة 3 سنوات. وأوضحت أن جمعية المساهمين وافقت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها، كما أقرت الأعمال والعقود المبرمة مع البنك الأهلي التجاري، وبنك الخليج الدولي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “السعودية للكهرباء”: تعيين خالد السلطان رئيساً لمجلس الإدارة ونجم الزيد نائباً له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.