المسند: استقرار جوي يمتد لعدة أيام ودرجات الحرارة تعاود الهبوط الجمعة والسبت بهذه المناطق

بلادي – الرياض :
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، إن اليوم الأحد سيشهد استقرارًا جويًا، قد يمتد لعدة أيام.
وتوقع أستاذ المناخ، أن تبدأ درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجيًا، من اليوم وحتى الخميس القادم، مشيرًا إلى عدم وجود أي حالة مطرية معتدلة، خلال الأيام الخمسة القادمة.
ولفت المسند، إلى أن درجات الحرارة ستعاود الهبوط مرة أخرى يوم الجمعة في الشمال وشمال الوسطى، والسبت في جنوب الوسطى والشرقية.
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