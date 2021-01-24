المفتي العام يوجه نصيحة للقضاة: عليكم التحلي بهذه الصفات

بلادي – الرياض : وجه المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ رسالة إلى القضاة. وأوصى آل الشيخ القضاة بالنظر إلى الخصوم الذين يأتونهم على اختلاف اتجاهاتهم وطبائعهم وأخلاقهم، بنظرة الرحمة والإحسان وحُسن الرفق بالناس وتقبل مشاكلهم والتواضع معهم. وأوضح أن كل خصم يدعي الحق لنفسه، داعيًا القضاة إلى سماع الطرفين بتواضع ورفق حتى يستطيع أن يقنع الجميع خاصة المخالف بالحكم الذي يصدره، فيعود وقد اقتنع أن الحق عليه.

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