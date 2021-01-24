“الوطني للتنافسية” يدعو لإبداء الرأي بمشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة “التستر التجاري”

بلادي – الرياض :

دعا المركز الوطني للتنافسية اليوم (الأحد) المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري التي أعدتها وزارة التجارة.

ويهدف مشروع اللائحة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن أبرز ملامح مشروع اللائحة، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال آراء العموم والقطاع الخاص والمهتمين في مشروع اللائحة سيكون في 28 يناير الجاري.

وتضمن مشروع اللائحة توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم، مبينا أن إبداء الرأي حيال مشروع اللائحة قبل إقراره، يتم عبر الرابط الإلكتروني.

يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية قد دشّن مؤخرًا منصة “استطلاع” لتمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح قبل إقرارها.