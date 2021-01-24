طاقم تحكيم بطولة بيرين للسوبر السعودي يصل الرياض

دوت الخليج – حسين الحبيب وصل طاقم التحكيم الإيطالي بقيادة دانييلي أورساتو إلى العاصمة الرياض لإدارة مباراة بطولة كأس السوبر السعودي بين الهلال والنصر السبت المقبل.

وتُعد أبرز المباريات التي قادها الحكم الحاصل على الشارة الدولية في العام 2010 مباراتي مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان ، وأولمبياكس ومارسيليا في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى مواجهة ألمانيا مع إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب مباريات أندية المقدمة في الدوري الإيطالي.

وخلال مسيرته التحكيمية أدار أورساتو صاحب الـ 45 عاماً مباريات نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، ورريال مدريد أمام مناشيستر سيتي في دورالـ16 لدوري أبطال أوروبا نسخة 2019- 2020 ، كما أدار عدداً من مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2014 ويورو 2020.

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