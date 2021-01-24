نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم التعاونية للتأمين الطبي وخطوات التواصل مع الشركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم التعاونية للتأمين الطبي وخطوات التواصل مع الشركة، يعتبر رقم التعاونية للتأمين الطبي هو رقم محدد يتم استقبال عليه جميع استفسارات جميع العملاء لمعرفة الخدمات التي تقدمها الشركة التأمينية التي تعتبر من أكبر الشركات التعاونية الطبية داخل المملكة السعودية، بالإضافة إلى أنها تمتلك أكثر من 22 من الحصة السوقية للتأمين داخل المملكة ولها أكثر من 100 في داخل المملكة السعودية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة رقم التعاونية للتأمين وخطوات التواصل مع التعاونية للتأمين.

التعاونية للتأمين الطبي

تعتبر شركة التعاونية للتأمين الطبي داخل المملكة السعودية من أهم الشركات الموجودة في مدينة الرياض وتم إنشاءه في عام 1986 وتقدم أكثر من 60 خدمة من التأمين تتضمن التأمين الطبي والبحري والهندسي وتأمين الحرائق والحوادث والتأمين على جميع الممتلكات والمراكب والتأمين الطيران، والعديد من أنواع التأمين المختلف وكل هذه الخدمات التأمينية تكون مقدماً ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رقم التعاونية للتأمين الطبي

قامت شركة التعاونية للتأمين الطبي بتحديد رقم واحد لها لا يتم استقبال جميع طلبات واستفسارات وشكاوى العملاء داخل المملكة السعودية والرد عليها في وقت سريع من خلال هذا الرقم 9200 19990 أو يمكنكم الاتصال على الرقم التالي 800 12499 90

التواصل مع التعاونية للتأمين الطبي

يمكنكم التواصل مع طبيب خدمة العملاء لشركة التعاونية للتأمين الطبي بالمملكة حيث يتوفر لها موقع رسمي عبر موقع تويتر عبر الإنترنت أو الموقع الرسمي بعد أن يتم كتابة نموذج الطلب وإرسالة عبر الانترنت ويمكنكم أيضا التواصل من خلال الفاكس أو البريد الإلكتروني الخاص بهم أو المركز الرئيسي الموجود فيه الرياض من خلال الخطوات التي تم تحديدها الشركة للوصول إليها وهى كالاتى: