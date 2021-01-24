نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع تجنيد الأمن العام psd. gov.jo في المملكة الأردنية الهاشمية وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع تجنيد الأمن العام هو الموقع الذي يزداد عليه البحث كثيرا الآن من قبل جميع المواطنين في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لعد أن قامت مديرية الأمن العام في الأردن بالإعلان منذ أيام قليلة علي توفر بعض الوظائف المختلفة مثل مهنتي “سائقين – مسلح” علي أن يتم التقديم من قبل الذكور فقط بالصبغة العسكرية وقد قامت المديرية بوضع بعض الشروط الواجب توافرها عند التقديم و التي سيتم عرضها ن خلال هذا المقال فيما يلي، ويتم استقبال طلبات الالتحاق بتلك الوظائف من اليوم ولمدة 15 يوماً، ويتم تقديم الأوراق المطلوبة علي الرابط الخاص بمديرية الأمن العام الأردني علي الإنترنت دون الحاجة إلي زيارة المقر الرسمي للمديرية، وذلك لتوفير الوقت و المجهود علي المواطنين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

موقع تجنيد الأمن العام و الشروط المعلن عنها

قام الأمن العام الأردني بوضع بعض الشروط الواجب توافرها عند التقديم وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم اردني الجنسية.

يتم قبول حاملي شهادة الثانوية العامة والدبلومات.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة عند التقديم.

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 سنه.

أن لا يقل طول المتقدم عن 168 سم و أن يكون الوزن متناسب مع الطول.

ألا يكون سبق له الخدمة في الجيش الأردني.

أن يكون المتقدم حسن السير و السوك وليس لدية أحكام سابقة.

أن يجتاز الاختبارات التي تتم بواسطة قوات الأمن .

إحضار كفالة 2000 دينار اردني.

أن يكون المتقدم علي وظيفة سائق يجتاز الاختبار العملي في القيادة ويجب أن يكون معه رخصة قيادة بين الدرجة الثانية و السادسة.

موقع تجنيد الأمن العام وخطوات التقديم