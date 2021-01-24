نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443 ورابط تسجيل نظام نور للمستجدين برقم الهوية noor في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل الصف الأول الابتدائي 1443، تبدأ وزارة التربية والتعليم بالمملكة باستقبال تسجيل الطلاب الجدد، بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443 بنظام نور، في كافة الإدارات التعليمية في كافة مناطق المملكة السعودية، وذلك نظراً للأهمية الاستعداد المبكر للتسجيل للطلاب المستجدين، وتيسير قبولهم والانتظام في الدراسة وحددة وزارة التربية والتعليم بالمملكة، خطة زمانية وبعض الشروط لقبول طلاب الصف الأول الابتدائي لعام 1443هـ.

تسجيل الصف الأول الابتدائي1443 عبر نظام نور

قد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن هنا بعض الشروط التي يجب توفيرها لتسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي والتي بدون تحقيقها لا يستطيع الطالب الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

يجب أن يكون الطالب شهادة رياض الأطفال ، التي توضح انه قد أتم مرحلة رياض ألأطفال بقضاء عام درسياً واحد، قبل أن يقوم بالتقديم، وأن تكون الروضة التي التحق بها مسجلة قانونياً.

على الطالب أن يجيد المهارات الأولوية، التي تم دراستها في مرحلة الروضة، والتي تشمل الأساسيات التعليمية.

يجب أن يكون لدي الطالب توصية من الروضة توضح إمكانية التحاق الطالب بالمرحلة الابتدائية.

كما أن هذه الشروط يتم تطبيقها على المواطنين والوافدين، في كافة أنواع المدارس( الأهلية، العامة، الدولية).

عمر القبول للصف الأول الابتدائي 1443

يعتبر عمر الطفل من الشروط الأساسية للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، وتتضمن اللائحة.

قبول أي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، أي يكون من مواليد 1436.

أن يتم قبول الأطفال الأفل من 6 سنوات ب 3 أشهر فقط.

أما إذا كان عمر الطفل أقل من ال6 سنوات فيجب عليه الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والتسجيل في العام المقبل بالمرحلة الابتدائية.

طريقة التسجيل في الصف الأول الابتدائي1443