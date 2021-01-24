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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الصف الأول الابتدائي “موعد التسجيل وشروط القبول وخطوات أنشاء حساب ولي الأمر في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن بدء التسجيل للطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي عبر نظام نور للطلاب المستجدين 1443 والتسجيل في نظام نور لطلاب المستجدين يأتي وفق شروط وخطة زمنية حددتها وزارة التعليم واليكم موعد التسجيل للطلاب المستجدين في نظام نور والعمار السنية للطلاب المستجدين في نظام نور وطريقة تسجيل الطالب المستجد في نظام نور للمرحلة الابتدائية.
موعد تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443
يبدأ تسجيل الطلبة على رابط نظام نور 1443 من يوم الأحد الرابع والعشرين من يناير 2021 ميلادياً والموافق 11 جماد ثاني 1442 هجرياً ويكون التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي من خلال حساب ولى الأمر وتتم عملية تسجيل الطلاب المستجدين إلكترونياً عبر نظام نور 1443 وتبدأ عملية تسجيل المراحل السبعة المتبقية في نفس الموعد ويكون الانتهاء منها فور مليء المقاعد المتاحة بالمدرسة التي تقدم الطلاب لمستجدين إليها إلكترونياً.
سن قبول تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1443
بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام 1443 حيث أعلنت وزارة التعليم أن الأعمار المسموح لها بالتسجيل في نظام نور للمستجدين من ست سنوات وأقل ب9ثلاثة اشهر فقط وحتى سن الحادية عشر وبحد اقصي ثلاثة اشهر.
كيفية تسجيل الطلاب المستجدين في رابط نظام نور 1443
بعد الإطلاع على موعد تسجيل الطلاب المستجدين وسن القبول لتسجيل الطالب المستجد في نظام نور واستيفاء كافة الشروط نأتي إلى طريقة التقديم للطلاب المستجدين عبر رابط نظام نور 1443 وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- يقوم ولى الأمر بالدخول على رابط نظام نور.
- يقوم بكتابة رقم الهوية والرقم السرى الخاص بحساب ولى الأمر في نظام نور.
- فى حالة عدم وجود حساب إليكم طريقة إنشاء حساب ولى الأمر عبر نظام نور.
- بعد فتح الصفحة الرئيسية الضغط على خيار “تسجيل الأبناء”.
- كتابة رقم الهوية وصلة قرابة ولى الأمر والعمل.
- كتابة بيانات الطالب المستجد المطلوبة ” رقم الهوية – محل الإقامة – تاريخ الميلاد”.
- اختيار المدرسة التي يرغب ولى الأمر تسجيل الطالب فيها.
- بعد اختيار المدرسة يكون اختيار التصنيف ” حكومي – أهلي – دولي” ثم يتم اختير نوع المدرسة ” بنين – بنات”.
- كتابة أسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها ومكتب التعليم.
- ظهور قائمة تحتوى على أسماء المدارس يتم اختيار المدرسة المتقدم لها الطالب من القائمة تبعاً للبيانات التي قادم بإدخالها أثناء تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1443.
- ويمكن التسجيل لرياض الأطفال نظام نور للروضة لعام 1443.
- كما وفرت المملكة للأسر والعوائل محدودي الدعم ولديهم لنظام كفالة ودعم الضمان الاجتماعي من خلال نظام ساند قدمت لأبنائهم الطلاب نظام الحقيبة المدرسية التعليمية للدعم المدرسي.
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