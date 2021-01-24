نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي المستجدين 1443 عبر نظام نور NOOR بالمملكة وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث حالياً من قبل أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للمستجدين عبر نظام نور، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالسعودية استقبال طلبات تسجل طلاب أولي ابتدائي للعام الدراسي الجديد إلكترونيا عبر نظام نور، وهذا لتخفيف العبء على أولياء الأمور من التوجه إلى المدارس لتقديم مستندات الأطفال والذي يحتاج هذا الأمر لوقت كبير ومجهود أكبر، وخلال هذه المقالة سوف نستعرض عليكم رابط تسجيل طلاب الصف الأول عبر نظام نور فتابعونا من خلال موقعنا المتميز ثقفني.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على جميع الإدارات التعليمية في كل مدن المملكة تنظيم تسجيل الطلاب الجدد للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443، والتأكد من الشروط الخاصة بقبول الطلاب ومنها، أن يتجاوز عمر الطالب ست سنوات، في حالة عدم بلوغ الطالب 6 سنوات بفرق ثلاثة أشهر يتم قبوله، وبالنسبة للطلاب الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات يلتحق بالروضة وفي العام القادم يسجل في الصف الأول الابتدائي.

خطوات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1443

حددت وزارة التعليم أن المسئول الأساسي عن تقديم طلبات الالتحاق في الصف الأول الابتدائي هما الأم أو الأب، وتتم عملية التسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع نظام نور.

يسجل ولي الأمر بالبيانات الخاصة به بشكل صحيح.

يتم إضافة بيانات الطالب منها الاسم تاريخ الميلاد وغيرها من بياناته الشخصية.

الضغط على كلمة تسجيل.

موقع نظام نور

يعتبر نظام نور واحد منن الأنظمة التابعة لوزارة التعليم بالمملكة، ويقوم الموقع بتقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب والطلبات في كل مراحل التعليم الدراسية بداية من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وأبرز تلك الخدمات تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي.