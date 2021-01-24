نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي: توفير لقاح كورونا للاجئين بالأردن دليل على المحبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، إننا نثمن الجهود المقدرة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية في توفير لقاح فيروس كورونا بالمجان للاجئين على أراضيها.



وتابع "العسومي"، خلال تغريدة له عبر حسابة الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلا:" الذي يعبر عن ما تحمله المملكة الأردنية الهاشمية من محبة وتقدير لكل المقيمين على أراضيها".