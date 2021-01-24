نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443 هجرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور، قد قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر ديسمبر للعام الحالي 2020 من الإعلان عن اعتماد تسجيل الطلبة و الطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 هجرية والذي من المقرر أن يبدأ في يوم الأحد الموافق 21 من شهر محرم 1443 هجري و الموافق 29 من شهر أغسطس 2021 ميلادية وفق خطة زمنية مددة من خلال نظام نور، و قد قام الدكتور عبد الرحمن العاصمي وزير التعليم بإبلاغ جميع إدارات التعليم في مختلف مدن و مناطق و محافظات المملكة العربية السعودية من اعتماد العمل والبدء في القبول والتسجيل و إبلاغ هذا القرار لجميع المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية و المدارس الأهلية ” تحفيظ القران الكريم وبرامج التربية الخاصة”و المدارس الخاصة و العالمية و الأجنبية و الابتدائية الحكومية، و قد قامت المملكة العربية السعودية بتوفير المنصة الالكترونية تسهيلاً علي أولياء الأمور دون الحاجة إلي تضيع الكثير من الوقت و المجهود في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا و لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وشروط التسجيل

يمكنك أيضاً معرفة رابط نتائج نظام نور قامت وزارة التربية و التعليم في المملكة العربية السعودية بالإشارة إلي انه هناك بعض الشروط التي يجب توافرها ليستطيع أولياء الأمور تسجيل أبنائهم و الموافقة في قبول طلب الالتحاق بالصف الأول الابتدائي في نظام نور 1443 و من ضمن تلك الشروط هي ما يلي:

لا بد من أن يكون الطالب حاصل علي شهادة معمدة من روضة الأطفال، علي أن تكون هذه الروضة روضة حكومية.

أن يكون الطالب قد أتم الست سنوات عند بدء العام الدراسي الجديد 1443 هجرية .

في حالة أن الطفل لم يكمل الست أعوام عند بدء العام الجديد يتم السماح بالتقديم فقط لمن يقل عن الست سنوات بتسعين يوماً فقط علي أن يكون تاريخ ميلاد الطالب من 23/4/437 هجرية و الموافق 2/2/2016 ميلادية.

أما عن الأعمار الأقل فيتم قبولهم في المراحل اللاحقة لمن يقل أعمارهم في بداية العام الدراسي عن الست سنوات بمائة و ثمانين يوماً كحد اعلي .

أن يكو ن الطالب سعودي الجنسية أو من أبناء المقيمين في المملكة.

يتم مراجعة الطلب المقدم من قبل ولي الأمر بعد المراجعة وفحص البيانات و الإبلاغ في حالة القبول .

تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي وطريقة التسجيل في نظام نور

يمكن التسجيل للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بطرق مختلفة ويرجع ذلك إلي صلاحيات ولي الأمر سواء كان مواطنين أو مقيم، طريقة التسجيل هي كالتالي:

الدخول علي الرابط الرسمي الخاص بنظام نور.

كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة .

عليك بإدخال الرقم السري الخاص بك.

كتابة رمز التحقق الذي يظهر أمامك بشكل صحيح.

الضغط علي أيقونة ” تسجيل دخول”.

يجب عليك الضغط علي ” تسجيل طالب مستجد “.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة جديدة من خلالها يمكنك كتابة اسم الطفل و تاريخ ميلاده وغيرها من بيانات مطلوبة.

كما يوجد رابط لتسجيل الطلاب الجدد في مستخدم قائد المدرسة “المدير”حيث يتمكن مدير المدرسة من تسجيل الطلاب السعوديين و الغير سعوديين بدلاً من ولي أمر الطالب الذي لا يستطيع التسجيل عن طريق موقع نور و تسجيل الحالات التي لا يمكن تسجيلها إلا عن طريق قائد المدرسة الواردة في الدليل، وقد أشارت وزارة التربية التعليم في المملكة العربية السعودية إلي أن البدء في تفعيل المنصة قد بدء بالفعل اليوم وتم تحديث الموقع للبدء في التسجيل.