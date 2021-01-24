نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل نظام نور 1443 للطلاب الجدد الصف الأول الابتدائي برقم الهوية الوطنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسجيل نظام نور 1443 أصبح مؤشرات البحث علية في مواقع التواصل الاجتماعي كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك تزامناً مع البدء في تنفيذ الخطة الزمنية للطلاب الجدد ” طلاب الصف الأول الابتدائي” لعام الدراسي الجديد 1443 هجرية، ومن المعروف أن منصة نور الإلكترونية مقدمة من وزارة التعليم في المملكة الرعبية السعودية وذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2032 ، وهي منصة تعمل علي مساعدة أولياء الأمور في تقديم طلبات الالتحاق لأبنائهم من الطلبة و الطالبات الجدد، كما تعمل المنصة علي التواصل المستمر بين المعلم والطلبة وأولياء الأمور والعمل علي معرفة كل ما هو جديد بخصوص المناهج الدراسية أو نتائج الامتحانات،وقد أشارت وزارة التعليم السعودي التي انه يجب توافر بعض الشروط التي يجب توافرها عند التقديم للطلاب الجدد ومن خلال المقال سنقوم بعض كلاً من الشروط و الأوراق التي يجب توافرها للتقديم كما سنقوم بعرض الرابط الخاص بالسجيل دون الحاجة إلي زيارة المدرسة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
تسجيل نظام نور 1443 والشروط الواجب توافرها للتقديم
- يجب أن يكون الطالب أو الطالبة قد بلغ عمره ست سنوات .
- يجب أن يكون الطالب قد التحق برياض الأطفال لمدة فصلين دراسيين.
- يجب تقديم شهادة معتمدة بالتحاق الطالب بروضة الأطفال لمن يقل عمرة في وقت التقديم عن 180 يوماً.
- .يجب تقديم استمارة معتمدة من رياض الأطفال توضح إتمام الطالب لجميع المهارات النهائية.
تسجيل نظام نور 1443 وطريقة التسجيل
يجب قبل التسجيل في نظام نور أن يقوم ولي الأمر بالتأكيد من وجود حساب خاص به علي النظام فيجب علية كتابة كلمة المرور الخاصة به في حالة وجود أبناء سابقين أما عن التسجيل فهو كالتالي:
- علي ولي الأمر الدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة نور الالكترونية.
- الضغط علي تسجيل ولي الأمر.
- التعرف علي البيانات الموجودة في حالة التحاق أبناء سابقين.
- الضغط علي تسجيل طالب جديد.
- يجب علي ولي الأمر تسجيل بيانات الطالب من اسم ورقم السجل وتاريخ الميلاد.
- يجب كتابة اسم الطالب باللغة الأجنبية وكذلك اسم العائلة.
- يجب كتابة جميع البيانات في الخانات التي يوجد بها نجمه *.
- يجب كتابة جنسية الطالب و الأم.
- يجب اختيار المدرية أو المنطقة التعليمية الأقرب لك.
- الضغط علي تسجيل طالب جديد.
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