نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في نظام نور اول ابتدائي noor.moe.gov.sa العام الدراسي 1442-1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في نظام نور اول ابتدائي يقع في عاتق اهتمام الكثير من أولياء الأمور الذين لديهم أطفال مقبلون على دخول الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية والأهلية في المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1443، أي العام المقبل الجديد، وقد قامت وزارة التعليم السعودية بفتح تسجيل نظام نور للطلاب المستجدين من خلال الإنترنت عبر استخدام حساب ولي الأمر، وسوف نطرح لكم رابط نظام نور الإلكتروني لتسجيل الطلاب الجدد.

رابط التسجيل في نظام نور اول ابتدائي

تحرص وزارة التربية والتعليم باستمرار على النظام، وأن يكون التسجيل في أي خدمة من الخدمات يسير وفق آلية ونظم محددة، ولذلك وفرت نظام نور التعليمي لكي يتم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي على مراحل على حسب الأعمار، ويمكن التسجيل وفق الخطوات التالية:

نقوم بالدخول إلى موقع نظام نور التعليمي.

ثم الدخول إلى حساب ولي الأمر وإدخال البيانات والمعلومات التي تخص الحساب في نظام نور التعليمي.

ويمكن في ثوان قليلة عمل حساب جديد في نظام نور الإلكتروني إن كنت لا تمتلك حساب.

ثم بعد ذلك نقوم بالنقر على خدمة تسجيل الأبناء والبدء في سرد التفاصيل كتابيًا من خلال الموقع وإدخال المعلومات التي تخص ولي أمر الطالب المستجد، والتي تخص الطالب المستجد نفسه.

موعد التسجيل في نظام نور للطلاب المستجدين 1443

لقد انطلقت فعليًا أولى مراحل تسجيل الأول الابتدائي في المملكة العربية السعودية من خلال نظام نور التعليمي، وأشارت الوزارة إلى ضرورة المبادرة في التسجيل للطلاب والطالبات، حتى ينتظموا في المدارس عند انطلاق العام الدراسي الجديد.

طريقة تسجيل ولي أمر نظام نور التعليمي

وعلى من يجد الحاجة إلى الحصول على حساب في نظام نور الإلكتروني اتباع الخطوات التالية: