نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على كيفية حجز موعد صندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقاري يعتبر هو من أكبر المؤسسات التي تعطي تمويل مالي، إما للشركات الكبرى بمشاريعها الكبيرة أو مشاريع صغيرة تخص المواطن السعودى، فقد تأسس صندوق التنمية العقاري في عام 1974 وأخذ من الرياض مقرر له بالمملكة العربية السعودية، وله أكثر من 40 مقر آخرين موجودين داخل المملكة العربية السعودية يقوم هذا الصندوق بإعطاء إما تمويل مالي أو قروض على حسب حجم المشروع المقدم له سواء من أشخاص أو من مؤسسات كبرى.

قامت المملكة العربية السعودية بعمل صندوق التنمية العقاري وذلك للتخفيف عن المواطنين والتيسير لهم، وأيضا قامت بعمل صفحة إلكترونية خاصة بصندوق التنمية العقارية للوصول إلى جميع المعلومات التي يحتاج إليها للتقديم على تمويل مالي أو التقديم على قرض، وقد وضع أيضا صندوق التنمية العقارية أكثر من طريقة للوصول إلى حجز موعد حيث يمكن الإتصال على الرقم السريع أو الدخول على الموقع الخاص بهم وذلك توفيرا للوقت والجهد، لذا فقد أطلق عليه اسم المؤسسات غير الهادفة.

عند زيارة الوافد مكتب خاص بصندوق التنمية العقارية يمكنهم مساعدته في الحصول على حجز موعد لإستلام المساعدة التي يقدمها الصندوق أما أن تكون تمويل ماليا أو قرض، وبعدها سيكون عليه التعرف عليها الخطوات التي يمكن من خلالها حجز هذا الموعد:

أولا يقوم بزيارة الموقع الرسمي الخاص في صندوق التنمية العقارية ثم يختار الخدمات الإلكترونية.

وبعدها اختيار حجز موعد وعند كتابته للموعد الذي يرغب استلام التمويل أو القرض فيه يقوم به الضغط على تأكيد.

ومن هنا ستصل له رسالة تحمل كل البيانات المتعلقة في الموعد الذي حدده.

وعند إنتهاء الوافد من جميع الخطوات يمكنه التأكد من هذه الرسالة الموجودة فيها جميع البيانات المتعلقة بالتمويل أو القرض، والقيام بطبعها والذهاب إلى أقرب مكتب خاص بصندوق التنمية العقارية له والمنتشرة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك لاستيفاء أي مستندات أو أوراق رسمية للحصول على هذا القرض أو التمويل العقاري، وأيضا يمكن أن يتصل بالخط الساخن الخاص بصندوق التنمية العقارية والتعرف على الأوراق اللازمة وتقديمها إلكترونيا وذلك التسهيل والتيسير عليهم.

رابط صندوق التنمية العقاري لحجز موعد:

قام المسئولين عن صندوق التنمية العقاري بتوفير رابط إلكتروني خاص من أجل جميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية حتى يتم تمكين تلقي كافة الطلبات، وأيضا يمكنهم مراجعة كافة البيانات من خلال الرابط الالكتروني.

لذلك قمنا بتحضير رابط حجز موعد مسبق في صندوق التنمية العقاري وقدمناه لكم توفيرا للوقت والجهد فى البحث وهو هنا.